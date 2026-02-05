BBVA México reporta beneficio neto por más de 6.464 millones de dólares en 2025, 8,3 % más

2 minutos

Ciudad de México, 5 feb (EFE).- Grupo Financiero BBVA México reportó beneficios netos de 116.358 millones de pesos (unos 6.464 millones de dólares) al cierre de 2025, un 8,3 % superior a lo registrado en 2024, y destacó que su cartera de crédito superó por primera vez los 2,1 billones de pesos (casi 116.667 millones de dólares), con un avance anual del 7,4 %.

En su reporte de resultados, el grupo señaló que el desempeño anual estuvo apoyado por el margen financiero, que sumó 257.689 millones de pesos (unos 14.316 millones de dólares), un aumento anual del 7,3 %, y por ingresos totales de 322.346 millones de pesos (casi 17.908 millones de dólares), un 8,9 % más.

El resultado antes de impuestos fue de 161.976 millones de pesos (unos 8.999 millones de dólares), con un incremento anual del 9 %.

En crédito, la institución destacó el crecimiento en familias, con un saldo de 941.000 millones de pesos (unos 52.278 millones de dólares), un 11,4 % más; en empresas, con 771.000 millones de pesos (casi 42.833 millones de dólares), un 7 % más; y en gobierno, con 177.000 millones de pesos (alrededor 9.833 millones de dólares) al cierre del año.

En micro, pequeñas y medianas empresas (Mypimes), reportó un saldo de 155.000 millones de pesos (unos 8.611 millones de dólares), con un crecimiento anual del 14,4 %.

Del lado de la captación, los recursos totales depositados por clientes alcanzaron 3,1 billones de pesos (unos 172.222 millones de dólares), un avance anual del 11 %, con 1,1 billones de pesos (casi 61.111 millones de dólares) en sociedades de inversión, un 12,6 % más.

BBVA México reportó además un índice de morosidad (IMOR) de 1,6 % —frente a 2,3 % del sistema, según la CNBV— y un índice de cobertura de cartera de 185,8 %.

En solvencia, indicó un índice de capital total de 20,2 % y un coeficiente de cobertura de liquidez de 158,3 %.

Tan solo en el cuarto trimestre de 2025, el grupo obtuvo beneficios netos de 30.375 millones de pesos (unos 1.688 millones de dólares), un 13,9 % más anual y 6,6 % arriba del trimestre previo, con un margen financiero de 67.779 millones de pesos (casi 3.765 millones de dólares) e ingresos totales de 85.850 millones de pesos (alrededor 4.769 millones de dólares). EFE

jsm/csr/seo