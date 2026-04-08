BBVA prevé rebote de construcción en México en 2026 ante más obra pública y residencial

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Ciudad de México (EFE).- El BBVA México previó que el sector de la construcción volverá a crecer en 2026, tras la caída del 1 % registrada en 2025.

La mejor perspectiva del banco descansa en una recuperación de la obra pública, el mayor dinamismo de la edificación residencial y la posible entrada de capital privado mediante contratos mixtos de infraestructura.

El economista jefe de BBVA México, Carlos Serrano, explicó en la presentación del ‘Informe Situación Inmobiliaria’, que el retroceso del año pasado obedeció sobre todo al desplome de la obra civil, que cayó un 22,5 %, mientras la edificación avanzó el 4,3 %.

«Lo que nosotros pensamos es que en 2026 después de esta caída del 1 % en el PIB de la construcción, vamos a volver a ver crecimiento», dijo Serrano, al señalar que el pilar de esa mejora será la vivienda residencial y social, junto con el aumento del presupuesto público.

Serrano destacó que el presupuesto contempla un alza del 10,9 % para obras públicas, lo que, a juicio del banco, debería ayudar a revertir la debilidad de la obra civil, golpeada en los últimos dos años por los recortes al gasto.

A ello se suma el empuje de la vivienda social, donde los proyectos registrados crecieron 67 % en 2025, impulsados por una mayor construcción de interés social.

El BBVA detalló que el inventario de viviendas concluidas aumentó de 200.000 al cierre de 2024 a 269.000 al cierre de 2025, un nivel que consideró sano y sin señales de sobre oferta.

En infraestructura, el banco vio con buenos ojos los contratos mixtos anunciados por el Gobierno mexicano, aunque condicionó su éxito a reglas claras.

«Va a ser muy importante la gobernanza de los proyectos», advirtió Serrano, al señalar que el atractivo dependerá de cómo se definan los flujos y la capacidad real del privado para tomar decisiones en construcción y operación.

Bajo un buen diseño, BBVA ve más potencial en generación eléctrica, carreteras y trenes de carga que en transporte ferroviario de pasajeros.

El repunte esperado, sin embargo, convive con un mercado hipotecario debilitado.

BBVA reportó que en 2025 el monto total del crédito a la vivienda cayó 2,9 %, con una baja de 5,2 % en el número de créditos bancarios y de 8 % en el monto, aunque Infonavit compensó parcialmente con un aumento de 2,4 % en número de financiamientos y de 4,6 % en monto.

El banco atribuyó este freno a la pérdida de asequibilidad, pues los hogares se están moviendo hacia viviendas de menor valor ante el alza de precios. EFE

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