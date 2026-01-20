BBVA resalta el potencial turístico de México como destino para la inversión

2 minutos

Madrid, 20 ene (EFE).- El responsable global del negocio de empresas de BBVA, Jaime Sáenz de Tejada, resaltó este martes «el enorme potencial del turismo en México» y destacó que el país «ofrece un entorno único para invertir, crecer y construir proyectos con impacto social, económico y medioambiental».

La víspera de que comience la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur 2026), Sáenz de Tejada valoró la «madurez» del sector turístico de ese país, donde el banco español obtiene más de la mitad de todos sus beneficios; y resaltó las mejoras que le permitirán registrar datos sin precedentes de visitantes extranjeros en 2026.

«El turismo no solo genera empleo y crecimiento, también construye identidad, promueve la diversidad y nos permite tender puentes entre culturas», comentó.

La actividad turística representa en México el 9 % del producto interior bruto, con las expectativas de que esta proporción aumente gracias al impulso económico del Campeonato Mundial de Fútbol de este año, que acogerá con Canadá y Estados Unidos.

BBVA recordó el plan Avanzamos por México, firmado en marzo de 2025, con el que el grupo financiero y la Secretaría de Turismo de México han canalizado 5.400 millones de pesos (260,75 millones de euros) para financiar pequeños negocios del sector.

Con datos del BBVA, esta inversión se ha repartido entre 250 municipios, permitiendo que 9.000 nuevos pequeños comercios digitalizaran los sistemas de pago.

El directivo reiteró el vínculo «consistente» que existe entre España y México, el cual hace que muchas empresas del primer país vean un mercado estratégico en el otro para invertir en infraestructuras hoteleras y operaciones turísticas a largo plazo.

Por último, dijo que el futuro del turismo «será más tecnológico, más personalizado y desde luego más sostenible».

México es este año país socio de Fitur, considerada una de las ferias turísticas más importantes del mundo. EFE

dcb/amf/jl/rf