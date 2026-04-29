Beneficios de francesa TotalEnergies aumentan por altos precios de hidrocarburos

3 minutos

El gigante francés de los hidrocarburos TotalEnergies anunció el miércoles una fuerte subida de su beneficio trimestral neto, impulsada por «el aumento de los precios» del petróleo y el gas en el marco de la guerra en Oriente Medio.

El beneficio trimestral del grupo alcanzó los 5.800 millones de dólares, un aumento del 51% interanual, lo que subraya su «capacidad de aprovechar el aumento de precios», destacó en un comunicado.

Además, la producción de gas y petróleo de la empresa aumentó 4%, lo que permitió compensar las pérdidas en la región del Golfo, donde concentra 15% de su negocio en hidrocarburos.

Esa evolución estuvo apoyada, entre otros factores, por la entrada en operación y el aumento de producción de nuevos proyectos en Brasil y Libia, con barriles vendidos a precios elevados.

TotalEnergies también destacó los buenos resultados de sus «actividades de negocio», en la que los operadores del grupo sacaron provecho de la volatilidad de los mercados, y en el comercio de crudo y productos petrolíferos.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, instó a la empresa a «redistribuir de una manera u otra» sus beneficios «excepcionales» con los consumidores, y la firma respondió que ya lo hacía mediante el tope al precio de los carburantes.

«Así es como redistribuimos nuestros beneficios», señaló el grupo en una declaración a la AFP, subrayando haber puesto ese mecanismo en marcha «sin esperar a que nos lo pidieran».

Coincidiendo con la publicación de estos resultados, el grupo anunció la reanudación a mediados de abril de la refinería Satorp en Arabia Saudita, dañada por ataques aéreos durante la guerra en Oriente Medio.

La izquierda francesa y varios países europeos reclaman un impuesto a las ganancias extraordinarias del sector petrolero.

El gobierno no «descarta nada», «por principio», indicó el miércoles la portavoz del gobierno y ministra encargada de Energía, Maud Bregeon.

«Nadie debe beneficiarse de esta crisis y no debe obtenerse ninguna ganancia extraordinaria, y menos aún en Francia. Partiendo de ese principio, no descartamos nada», declaró, al ser consultada durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre el aumento de los beneficios de TotalEnergies.

«Frente a las diferentes crisis que hemos atravesado, no cerramos ninguna puerta por principio, ya sea sobre la iniciativa impulsada (…) a escala de la Unión Europea, (…) o sobre eventuales medidas que podrían, llegado el momento, integrarse especialmente en el proyecto de ley de finanzas de 2027», continuó.

«Hay que lograr mantener un discurso equilibrado», añadió, haciendo un llamado a no «caer en el ataque sistemático contra Total».

«Todo esto lleva un poco de tiempo porque requiere cierto trabajo», subrayó.

nal/uh/er/dbh/avl/mab/ahg/mab