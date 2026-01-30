Berlín autoriza el uso de sal para las aceras heladas ante el número de accidentes al alza

Berlín, 30 ene (EFE).- La ciudad de Berlín autorizó este viernes el uso de sal para las aceras de la capital alemana tras registrar en pocos días un número creciente de accidentes, en una época invernal marcada por las bajas temperaturas y la presencia de hielo en la vía pública.

«He indicado a la senadora de Transportes que emita sin demora una disposición general que permita a los particulares y los Servicios Municipales de Limpieza de Berlín (BSR) utilizar sal en las aceras para eliminar la capa de hielo», dijo este viernes en un comunicado el alcalde gobernador de Berlín, Kai Wegner.

«La seguridad y la salud de los berlineses tienen para mí la máxima prioridad», abundó Wegner, que reaccionó con esa medida a una situación que medios alemanes como el diario Bild calificaron de «caos» por el hielo en las aceras.

Según informó Benjamin Jendro, portavoz del Sindicato de Policía (GdP), bomberos y otras organizaciones de servicios sociales movilizadas durante los últimos tres días protagonizaron cerca de 2.000 intervenciones diarias, un nivel de actividad propio de momentos como Nochevieja y las primeras horas del día de Año Nuevo.

Jendro llegó a señalar en su cuenta de X que en la noche del jueves a este viernes había hospitales que habían dejado de tener capacidad para admitir pacientes.

Solo el lunes, como recogió el diario Berliner Zeitung, la Policía registró 201 accidentes, mientras que el Bild señaló en su información sobre las calles congeladas que los hospitales de la capital registran actualmente docenas de personas heridas.

Los berlineses que caminan por las calles heladas ponen especial atención para no resbalar, incluidos los usuarios de las líneas de tranvía que presentan problemas o interrupciones por las condiciones climáticas adversas.

De acuerdo con la previsión del Servicio Meteorológico Alemán, a Berlín le espera el sábado una jornada gris con una temperatura estable de dos grados bajo cero. EFE

