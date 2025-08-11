The Swiss voice in the world since 1935

Bessent apunta a un recorte de los aranceles de EEUU si logran «reequilibrar» sus déficits

Tokio, 11 ago (EFE).- Los aranceles «recíprocos» impuestos por Estados Unidos a las importaciones de otros países podrían reducirse si mejoran lo que Washington considera desequilibrios comerciales, según dijo el secretario estadounidense del Tesoro, Scott Bessent, en una entrevista al diario nipón Nikkei.

«Con el tiempo, los aranceles deberían ser como un cubo de hielo derritiéndose», dijo Bessent en una entrevista concedida el pasado jueves en su despacho y publicada este lunes en la edición en inglés del citado diario financiero japonés, datada en Washington.

Bessent, quien ha liderado las negociaciones comerciales con países como Japón y China, concedió la entrevista el mismo día en que la Administración Trump comenzó a aplicar nuevas tasas para los aranceles recíprocos, y que en el caso de Japón, quedaron fijados en el 15 % para todas sus importaciones.

El secretario del Tesoro explicó que el objetivo principal del uso de aranceles por parte del Gobierno de Trump es «reequilibrar» el déficit por cuenta corriente, que en 2024 ascendió a 1,18 billones de dólares (1,01 billones de euros), con diferencia el mayor entre las principales economías.

Advirtió de que un déficit de tal magnitud podría desembocar en una crisis financiera, pero también señaló que un «regreso de la producción» a Estados Unidos daría lugar a menores importaciones y a un «reequilibrio» de su balanza comercial.

En cuanto a las negociaciones con países con los que Washington aún no ha alcanzado un acuerdo comercial, apuntó a «finales de octubre» como fecha para «haber terminado» con la mayoría de ellos.

Bessent se refirió en concreto a China y calificó de «difíciles» las negociaciones con Pekín, ya que el gigante asiático «es una economía no de mercado, y las economías no de mercado tienen objetivos diferentes».

Señaló asimismo la sobreproducción china y sus exportaciones de grandes volúmenes de productos a precios extremadamente bajos. «Creemos que gran parte de la producción está por debajo del costo. Es un programa de empleo. Tienen objetivos de empleo y de producción, más que de rentabilidad», destacó.

Sobre Japón, país que además del citado arancel se comprometió a establecer un paquete de inversiones y préstamos por 550.000 millones de dólares (unos 471.355 millones de euros), Bessent dijo que se alcanzó un acuerdo para una «asociación industrial dorada» gracias a «la muy buena oferta presentada por el Gobierno japonés», y mostró su confianza en que esto permita lograr el «equilibrio» que busca Washington.

Según el Departamento del Tesoro, se trata de la primera vez que acepta una entrevista exclusiva con medios que no sean cadenas de televisión estadounidenses.

Con los nuevos aranceles en vigor aplicados por la Administración Trump, la tasa media aplicada por EE. UU. asciende al 18,6 %, según estimaciones de la Universidad de Yale, el nivel más alto desde el final de la Segunda Guerra Mundial. EFE

