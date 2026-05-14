Bessent defiende el diálogo con China sobre IA porque «EE.UU. va por delante»

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Nueva York, 14 may (EFE).- El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, aseguró este jueves que Washington puede mantener conversaciones con China sobre inteligencia artificial (IA) porque «Estados Unidos va por delante» en el desarrollo de esa tecnología.

En declaraciones a la cadena CNBC en el marco de la visita del presidente de EE.UU., Donald Trump, al gigante asiático, Bessent indicó que ambos países establecerán un protocolo sobre seguridad y buenas prácticas en IA para «evitar que actores no estatales accedan a modelos avanzados de esta tecnología».

«Las dos superpotencias de la IA van a empezar a hablar», afirmó Bessent desde Pekín, y añadió que ambos países mantienen un diálogo «constructivo» porque «Estados Unidos conserva el liderazgo en la carrera tecnológica».

«No creo que estuviéramos teniendo las mismas conversaciones si ellos estuvieran tan por delante de nosotros», agregó.

El secretario del Tesoro también anticipó un importante avance en los próximos modelos de lenguaje de grandes empresas estadounidenses como Google y OpenAI.

Las declaraciones se producen mientras Washington mantiene restricciones a la exportación de semiconductores avanzados a China, especialmente los chips fabricados por el gigante Nvidia.

Sobre si EE.UU. habría autorizado la venta de los chips H200 de Nvidia a tecnológicas chinas, Bessent señaló que ha habido «mucho intercambio» sobre el asunto, sin ofrecer más detalles.

La cumbre entre Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, que es la primera visita de un presidente estadounidense a China desde 2017, estuvo marcada por las tensiones en torno a Taiwán.

Según el comunicado oficial de las autoridades chinas, Xi advirtió a Trump de que una mala gestión de la cuestión taiwanesa podría llevar a ambos países al conflicto.

El mandatario chino afirmó que la «independencia taiwanesa» y la paz en el estrecho de Formosa son «incompatibles», aunque de momento no hay constancia en los comunicados de una respuesta directa de Trump a las advertencias, tras semanas de especulaciones acerca de si Xi lo presionaría para limitar las ventas de armas a la isla autogobernada, cuya soberanía reclama China.

Bessent aseguró que Trump hará nuevas declaraciones sobre Taiwán «en los próximos días» y que el mandatario estadounidense «entiende las sensibilidades» sobre esta cuestión.

Antes de viajar a Pekín, Bessent se reunió en Corea del Sur con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, para abordar la relación económica y comercial entre ambos países.

La presencia de grandes ejecutivos estadounidenses está marcando el tono económico de la visita: directivos como Elon Musk (Tesla); Tim Cook (Apple) o el propio Jensen Huang (Nvidia) acompañaron a Trump en la ceremonia de bienvenida e incluso accedieron al salón del Gran Palacio del Pueblo donde se celebró la reunión entre las delegaciones, algo poco habitual en este tipo de encuentros.

Xi afirmó ante los empresarios que las puertas de China «solo se abrirán cada vez más», mientras Trump sostuvo que había llevado a Pekín a los máximos responsables de las empresas invitadas como muestra de «respeto» hacia China y su líder. EFE

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