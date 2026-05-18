Biólogos despliegan trampas para ratones en Ushuaia en muestreo para descartar hantavirus

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Un equipo de biólogos comenzó este lunes a colocar trampas para ratones en las afueras de la ciudad de Ushuaia en un muestreo para descartar la presencia de hantavirus en esa ciudad austral de Argentina, constató la AFP.

La pesquisa se realiza luego del brote de hantavirus ocurrido en el crucero Hondius que zarpó de Ushuaia el 1 de abril, donde murieron tres pasajeros con varios contagios que desató alertas sanitarias en varios países.

Con guantes, mascarillas y elementos de protección, un grupo de 11 especialistas y personal de parques nacionales desplegó decenas de las trampas al caer la tarde en los senderos aledaños a Baliza Escarpados, un lugar desde donde hay un mirador turístico de la ciudad.

También lo hicieron en distintos puntos boscosos del Parque Nacional Tierra del Fuego, dijo a la AFP una fuente del ministerio de Salud.

El parque se encuentra a unos 15 kilómetros de Ushuaia, un lugar de unas 70.000 hectáreas de bosques autóctonos entre lagos y montañas que recibe unos 400.000 visitantes por año.

Por la mañana revisarán las capturas y las trasladarán a un centro de campaña adonde extraerán muestras de sangre y tejido que luego serán analizadas en el instituto Carlos Malbrán de Buenos Aires, el principal en investigación de virología y epidemiología.

Los resultados demandarán cuatro semanas, dijeron especialistas.

Los tres biólogos del Malbrán que arribaron este lunes a Ushuaia para conducir el trabajo junto a especialistas locales evitaron todo contacto con la prensa.

Un comunicado del Ministerio de Salud dio cuenta de los trabajos de captura que continuarán durante el resto de la semana.

La provincia de Tierra del Fuego, una isla austral cuya capital es Ushuaia, no ha reportado casos de hantavirus desde que rige en 1996 la notificación obligatoria de esa enfermedad endémica en gran parte de Argentina continental.

– Sin alerta –

Ushuaia, uno de los principales destinos turísticos de Argentina, sigue el tema con indiferencia.

«Cero, los que vivimos en Ushuaia no estamos preocupados porque sabemos que acá nunca hubo hantavirus y los turistas ni siquiera preguntan por el tema», dijo a la AFP Juan Cores, trabajador del Tren del Fin del Mundo.

El ritmo turístico está atenuado a la espera del inicio de la temporada invernal y luego de que concluyera hace un mes la de cruceros, que registró 495 recaladas con más de 135.000 visitantes a esta ciudad que debe el 25% de sus ingresos al turismo.

La cepa Andes del hantavirus, la única de transmisión entre humanos, es propagada por el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus) presente en otras zonas del sur de Argentina y de Chile.

Este ratón nunca fue avistado en Tierra del Fuego, donde en cambio sí está presente el llamado magallánico, aunque hay un debate científico sobre si se trata de una subespecie de aquel.

«El roedor que está en Tierra del Fuego, para algunos es la misma especie y para otros una subespecie, pero lo importante es analizar si hay alguno infectado de hantavirus», explicó Juan Petrina, director de Epidemiología y Ambiente de la provincia.

– Silvestres y nocturnos –

Este roedor silvestre de hábitos nocturnos mide entre 6 y 8 centímetros y tiene una cola de hasta 15 centímetros. Habita en madrigueras que construye y se alimenta de frutos y semillas.

El paciente cero fue un ornitólogo de 70 años. Él y su esposa son dos de los fallecidos en el brote del crucero. Antes de zarpar desde Ushuaia habían viajado por tierra durante cuatro meses por Argentina, Chile y Uruguay.

Aún es una incógnita cómo y dónde ocurrió el contagio.

Según dijo a la AFP Guillermo Deferrari, doctor en Ciencias Naturales y profesor del Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic), hasta ahora los muestreos de ratones de Tierra del Fuego dieron negativo para hantavirus.

«Los nuevos estudios de los técnicos del Malbrán vendrán a reforzar y actualizar esa información. Es una buena oportunidad para tener resultados concluyentes y evaluar con mayor certeza la potencial peligrosidad de estos roedores», agregó.

La geografía ha sido una barrera para que Tierra del Fuego se mantenga libre de hantavirus. «Por más que el individuo está aquí, la cepa del virus está en otro lado y es imposible que un ratón se traslade hasta acá, la única opción sería que alguien traiga un ratón contaminado», explicó.

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