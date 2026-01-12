Bielorrusia descarta repetición de los acontecimientos venezolanos en su país

Moscú, 12 ene (EFE).- El jefe del Consejo de Seguridad bielorruso, Alexandr Volfovich, aseguró este lunes que es «imposible» que lo que ocurrió en Venezuela, con la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses y su traslado a una prisión de Nueva York, se repita en Bielorrusia, país gobernado por Alexandr Lukashenko desde hace más de tres décadas.

«En nuestro territorio eso es imposible porque los uniformados son incapaces de una traición», dijo Volfovich en una entrevista con la televisión estatal bielorrusa.

Agregó que los bielorrusos son «incapaces de traicionar a su presidente».

Volfovich opinó que la captura de Maduro y su mujer fue posible por una traición.

«Es una vergüenza que unos helicópteros extranjeros sobrevolaran tranquilamente el territorio del país sin que ni siquiera se produjeran unos disparos de advertencia», precisó.

Lukashenko aseguró días atrás que «todo lo que querían hacer los estadounidenses, se podía haber hecho sin la captura» de Maduro.

«Mataron a todos que le protegían. Hirieron a su esposa, le capturaron y se lo llevaron a Estados Unidos. Ese es su ‘gran heroísmo'», proclamó enfadado.

El mandatario bielorruso aseguró que hubo un «complot y traición» dentro de Venezuela que hizo posible la caída de Maduro.

«Quiero que lo entiendan, ahí hubo de todo. Acuerdos, dinero, pagado incluso a personas en Venezuela. Tanto militares como civiles. Hubo complot y traición. Hubo de todo», insistió.

Según la prensa, Lukashenko puede modificar su postura en las incipientes negociaciones bielorruso-estadounidenses a raíz de lo sucedido con Maduro, puesto que ha perdido la confianza en Washington.EFE

