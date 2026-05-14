Bolivia anuncia que la DEA instalará oficina en La Paz, pero no participará en operativos

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La Paz, 14 may (EFE).- La agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés) instalará una oficina en La Paz para coordinar e intercambiar información de inteligencia con las autoridades bolivianas, pero sus agentes no participarán en operativos conjuntos, afirmó el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas de Bolivia, Ernesto Justiniano.

Justiniano dio esta información desde Washington, donde se reunió con representantes de la DEA, junto al director general de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) de Bolivia, coronel Frans Cabrera, según un comunicado del citado viceministerio.

«No hay operativos conjuntos con otros agregados policiales o con otras instancias. Y con la DEA no va a ser la excepción”, afirmó Justiniano.

Según el viceministro, la cooperación con Estados Unidos se concentrará «sobre todo en inteligencia, intercambio de información y fortalecimiento institucional».

Asimismo, rechazó que los agentes de la DEA vayan a estar «físicamente en zonas rojas del Chapare», o Trópico de Cochabamba, un área en el centro de Bolivia donde está el bastión de los productores de hojas de coca del país, y que también es centro de operaciones de narcotráfico.

En la misma región, radica el expresidente y líder cocalero Evo Morales (2006-2019) protegido por sus seguidores para impedir se capturado para responder en el juicio por supuesta trata agravada de menores.

Desde que asumió el Gobierno de Rodrigo Paz, hace seis meses, se anunció el retorno de la DEA a Bolivia, cuyos agentes y el entonces embajador estadounidense Phillip Goldberg fueron expulsados por el expresidente Morales en 2008, acusándolos de supuesta conspiración.

En la visita a Washington de los funcionarios bolivianos, uno de los temas analizados con sus pares estadounidenses fue el caso del supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que fue detenido el 13 de marzo en la ciudad oriental de Santa Cruz y entregado el mismo día a Estados Unidos.

Marset se enfrenta a cargos en Estados Unidos relacionados al lavado de dinero del narcotráfico que pueden implicar una condena de hasta 20 años de prisión, informó en marzo la Oficina del Fiscal del Distrito Este de Virginia. EFE

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