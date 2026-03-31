Bolivia denuncia una «mafia internacional» de contrabando de hidrocarburos

1 minuto

La Paz, 31 mar (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, denunció este martes la existencia de una «mafia internacional» que involucra a Chile, Argentina y Paraguay, dedicada al robo, adulteración y sabotaje de gasolina y diésel que generó perjuicios económicos de hasta 150 millones de dólares al país, y señaló a la Administración del exmandatario Luis Arce.

En una conferencia de prensa en La Paz, el mandatario sostuvo que estas operaciones ilegales están vinculadas a «mafias que controlaron los hidrocarburos» en el Gobierno anterior y que durante al menos dos años ocasionaron que la población boliviana enfrentara filas de «varios días» para acceder a combustible.

Paz aseguró que las investigaciones realizadas junto al Gobierno de Chile permitieron identificar a redes y familias involucradas, algunas de las cuales, según aseguró, «ya se encuentran en la cárcel», en alusión al exmandatario Arce (2020-2025) y su hijo, Marcelo Arce Mosqueira.EFE

eb/gb/gad

(foto) (vídeo)