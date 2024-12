Bolivia desconoce su ingreso en la lista de IATA de países que bloquean fondos aéreos

3 minutos

La Paz, 9 dic (EFE).- El Gobierno de Bolivia aseguró este lunes que la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) no le comunicó su ingreso a la lista de países cuyos gobiernos bloquean fondos de las líneas aéreas, que en el caso boliviano ascienden a 42 millones de dólares.

«No me han hecho conocer absolutamente nada, me he reunido con los representantes legales (de IATA), me he reunido aquí en la ciudad de La Paz», declaró a los medios el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño.

El ministro señaló que hace dos semanas sostuvo un encuentro con los representantes de IATA en el que hubo «avances importantes» sobre la posición que la entidad tiene respecto a «temas de pasajes en Bolivia», y que queda una reunión programada en los siguientes días a la espera de «resultados positivos».

Montaño no brindó más detalles de esos encuentros.

Recientemente, IATA emitió un comunicado en el que señala que el bloqueo de fondos en Bolivia es por «un deterioro en la disponibilidad de divisas, particularmente dólares estadounidenses».

El director general de la IATA, Willie Walsh, dijo que estos bloqueos son «inaceptables» y pidió a los gobiernos que «levanten todas las barreras contra las líneas aéreas para que puedan repatriar sus ingresos de ventas de billetes y otras actividades, siguiendo los acuerdos internacionales».

Nueve países o zonas monetarias concentran el 83 % de esos bloqueos, encabezados por Pakistán (311 millones de dólares), seguido de las naciones del franco CFA de África Central (235 millones), Bangladés (196 millones), Argelia (193 millones) y Líbano (142 millones).

Bolivia sufre la escasez de dólares desde marzo del año pasado, una situación que se mantiene con restricciones para el acceso a la divisa en el sistema financiero.

Esta jornada, los trabajadores y representantes de las agencias de viaje bolivianas realizaron una protesta las oficinas de la estatal Boliviana de Aviación (BoA), a la que acusan de crear un «monopolio» en las ruta nacionales.

También reclamaron que algunas empresas extranjeras «han decidido poner tarifas exorbitantes» a los pasajes de avión, algo que se debe a que en el país no existe liquidez de dólares y que las tarjetas bancarias del exterior no sirven en Bolivia.

A lo que se suma la reducción de las comisiones por la venta de boletos que ofrece BoA a las agencias de viajes que pasaron de 5,22 % a 1,75 %.

«BoA deja de perjudicar al turismo», «¡Estamos de luto, no bajen la comisión!» y «¡Cielos abiertos!», fueron las inscripciones que mostraron los manifestantes en sus carteles.

Al respecto, el ministro Montaño dijo que «en Bolivia no monopolizamos el transporte aéreo» y que cualquier empresa aérea que quiera operar en Bolivia «lo puede hacer».

El ministro también dijo que la condición es que las empresas extranjeras que decidan trabajar en Bolivia operen «en ciudades chicas».

Hace varios meses que los representantes del sector turístico demandan al Gobierno de Luis Arce soluciones a la escasez de divisas, ya que esto genera trabas a los visitantes y perjudica los pagos de servicios al exterior por las restricciones a las tarjetas bancarias. EFE

grb/eb/av