Bolivia elegirá presidente en balotaje entre dos candidatos de derecha

afp_tickers

4 minutos

Bolivia elegirá presidente en una segunda vuelta entre Rodrigo Paz, un senador de centro-derecha, convertido en la sorpresa de la jornada, y el expresidente de derecha Jorge Tuto Quiroga, según resultados preliminares oficiales que confirman la debacle de la izquierda que gobernó por 20 años.

Paz, de 57 años, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), alcanza el 32,1% de los votos con el 92% de las actas electorales computadas, según el conteo preliminar del Tribunal Supremo Electoral.

El senador de la ciudad de Tarija y aspirante del Partido Demócrata Cristiano (PDC) rompió todos los pronósticos. Ninguna encuesta anticipó su paso a segunda vuelta.

Paz se medirá el 19 de octubre en un inédito duelo de derechas con Quiroga, de 65 años, quien obtuvo el 26,8% de los apoyos.

El senador, que nació en España y se crió en el exilio por la persecución que sufrieron sus padres durante las dictaduras militares, superó al gran favorito de los sondeos Samuel Doria Medina (19,85% de los votos).

Estas elecciones marcaron el fin de 20 años de gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS), a la cabeza de Evo Morales y luego del presidente Luis Arce, quien entregará el poder en noviembre.

«Más allá del MAS, quiero felicitar al pueblo boliviano, porque ha dicho: ‘quiero cambiar, y esta es una señal de cambio», señaló Paz ante cientos de simpatizantes que lo esperaban al ingreso de su sede de campaña en La Paz.

Los bolivianos votaron en medio de la peor crisis económica en décadas por cuenta de la escasez de dólares, de combustible y algunos productos básicos y con una inflación interanual de casi el 25%, la mayor en 17 años.

Durante la administración de Arce, Bolivia, otrora rico productor de gas y con importantes recursos de litio por explotar, casi agotó sus reservas en divisas en los subsidios a los combustibles que llegan a los 11,3 millones de habitantes.

Alba Luz Arratia, de 18 años y a punto de ingresar a la universidad, sufragó confiada en el cambio. «Estamos en una situación muy difícil, pero sí tenemos esperanza de que todo salga bien», señaló tras votar por primera vez.

Más de 7,9 millones de bolivianos también votaron para renovar el Congreso de 166 miembros.

– Nuevo horizonte –

Casi al unísono, los candidatos prometieron un cambio ante el desencanto de la mayoría con la izquierda que lideró Morales.

Paz tiene una amplio recorrido político. Fue diputado y alcalde y ahora senador de Tarija.

Su plan de gobierno prevé el recorte de lo que llama «gastos superfluos» en el Estado, la lucha contra la corrupción y un salario universal para las mujeres.

Tras conocer los resultados, Quiroga insistió en su promesa de estabilizar la economía, «parar la crisis, recuperar la confianza, aplastar la inflación».

«La crisis no va a amainar. Va a empeorar, se va a poner más dura, más difícil. Es el desafío institucional, económico, moral, más grande de nuestra historia. Y lo vamos a enfrentar todos juntos», dijo ante sus seguidores.

Paz y Quiroga coinciden en su propósito de que Evo Morales rinda cuentas ante la justicia.

– «Sin legitimidad» –

Morales, primer presidente indígena de Bolivia que gobernó entre 2006 y 2019, intentó competir en esta elección por un cuarto mandato.

Un fallo se lo impidió al prohibir la reelección por más de una vez. Además, enfrenta una orden de detención por la presunta trata de una menor cuando era mandatario, acusación que él niega.

El líder cocalero, de 65 años, que durante su gestión logró reducir la pobreza y triplicar el PIB con su plan de nacionalizaciones, se peleó a muerte con Arce, lo que dinamitó al MAS.

Desde octubre se resguarda en un pequeño poblado del centro de Bolivia donde simpatizantes lo protegen para evitar su detención. Desvinculado del MAS, hizo campaña por el voto nulo.

Este domingo salió de su refugio para sufragar. «Esta votación va a demostrar que es una elección sin legitimidad». Según el conteo preliminar, el voto nulo alcanza el 19,2%.

bur-vel/nn