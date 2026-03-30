Bolivia lanza con apoyo del BID programa para acabar con «Estado tranca» y burocracia

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La Paz, 30 mar (EFE).- El Gobierno de Bolivia lanzó este lunes con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el Programa Tranca Cero para simplificar los trámites en la gestión pública y reducir la burocracia ineficiente, males que le cuestan al país alrededor del 6% de Producto Interior Bruto (PIB).

El presidente boliviano, Rodrigo Paz, presentó la política que busca acabar con el «Estado tranca», que, según dijo, es una estructura producto de veinte años de gobiernos que «tenían miedo a que la sociedad pudiera desarrollarse y que hubiera un empresariado privado grande», en alusión a las administraciones de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

Según Paz, en un poco más de 20 años «más de 3,5 millones de bolivianos (504.000 dólares), especialmente jóvenes, se fueron del país por el Estado tranca» a buscar un mejor destino con facilidades para crecer económicamente.

El representante del BID en La Paz, Leopoldo Avellán, afirmó en su discurso en el Palacio de Gobierno que «Tranca cero» es la declaración de que «Bolivia ha decidido dejar atrás el Estado que obstaculiza para convertirse en el Estado que facilita» ante el «exceso de obstáculos» que afecta a emprendedores y empresas.

El decreto establece la creación de un Catálogo Nacional de Trámites y de la plataforma «Reporta tu tranca» para realizar denuncias sobre cobros indebidos o barreras burocráticas, y la certificación Tranca Cero para estimular a gobernaciones y alcaldías a la simplificación administrativa.

Además, el decreto prevé un Ranking de Simplificaciones para evaluar semestralmente a las entidades públicas y la eliminación de varios requisitos en la gestión pública como la petición de fotocopias de la cédula de identidad o certificados de nacimiento en casos en los que la información ya está en bases de datos estatales.

En el acto, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó que «acabar con el Estado tranca» supondrá una modernización de las instituciones del Estado.

«La ineficiencia no es un error del sistema. Es un costo para el país. Hoy el Estado tranca nos cuesta alrededor del 6 % del Producto Interior Bruto», afirmó Lupo al señalar que esos datos corresponden a estudios del BID.

Bolivia tiene un PIB nominal de alrededor de 55.000 millones de dólares, según datos oficiales. EFE

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