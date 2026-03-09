Bolivia pide cooperación internacional para «desmantelar la financiación del narcotráfico»

2 minutos

Viena, 9 mar (EFE).- Bolivia, tercer productor mundial de hoja de coca, pidió este lunes una mayor cooperación internacional para acabar con la financiación del narcotráfico, siempre con políticas «basadas en evidencia científica actualizada, proporcionalidad y respeto a la diversidad cultural».

Según dijo el ministro de Gobierno (Interior) boliviano, Marco Antonio Oviedo, ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU, reunida desde hoy en Viena, «el narcotráfico se articula con el lavado de activos, el tráfico de armas, la trata de personas, los delitos ambientales y el contrabando».

«Entendemos que desmantelar las finanzas del narcotráfico es tan importante como interceptar el cargamento de droga», destacó el ministro boliviano.

Según Oviedo, el país andino está impulsando por ello una mayor coordinación con mecanismos regionales y agencias internacionales para investigaciones conjuntas y operaciones coordinadas contra el crimen organizado transnacional.

Además, aseguró, Bolivia está trabajando en «sus capacidades operativas, tecnológicas e inteligencia» para enfrentar unas estructuras criminales «cada vez más sofisticadas».

«Promovemos políticas de prevención y tratamiento desde una perspectiva de salud pública, priorizando la atención a poblaciones vulnerables, especialmente jóvenes y mujeres, y avanzando en la actualización del Plan Nacional de Reducción de la Demanda de Drogas», destacó el ministro.

A iniciativa del nuevo presidente, Rodrigo Paz, Bolivia acaba de retomar la erradicación de cultivos de coca tras casi un año de suspensión y en medio de presiones internacionales.

Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la superficie cultivada en Bolivia con hoja de coca alcanzó en 2024 unos 40.000 hectáreas, doble del límite establecido en 2017 por el Gobierno del entonces presidente Evo Morales.

En todo caso, el ministro advirtió que hoy el desafío «más urgente» es la «expansión de las drogas sintéticas, la producción y proliferación de precursores químicas y la explotación de cadenas globales de suministro».

«Bolivia seguirá actuando con responsabilidad, firmeza y apertura al diálogo. Creemos en un enfoque equilibrado, que combine seguridad, salud pública, desarrollo sostenible y cooperación multilateral», concluyó Ovideo. EFE

nmv/jk/jgb

(foto) (vídeo)