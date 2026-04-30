Bolivia reporta decenas de detenciones tras captura del narcotraficante uruguayo Marset

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La Paz, 30 abr (EFE).- La Policía Boliviana informó este jueves que ha detenido a al menos una treintena de personas vinculadas al narcotráfico desde la captura del uruguayo Sebastián Marset, considerado uno de los principales traficantes de drogas del sur de Sudamérica, en medio de disputas internas por el control de su organización.

«Desde la captura de Marset hemos atrapado por lo menos a 30 o 40 ciudadanos vinculados al narcotráfico, entre colombianos, brasileños, venezolanos y bolivianos, y vamos a seguir trabajando en esto», dijo a los medios el comandante de la Policía Boliviana, Mirko Sokol.

Sokol señaló que, tras la captura de Marset a mediados de marzo, ha habido «un vacío» sobre quién podría reemplazarlo en la cabeza de su organización y que hay «algunas facciones que están pretendiendo asumir ese liderazgo».

Asimismo, la Policía presentó a un ciudadano colombiano presuntamente vinculado con el asesinato de un piloto el fin de semana en la ciudad oriental de Santa Cruz, quien, según las investigaciones, trabajaba para Marset y fue acribillado poco antes de participar en una competencia automovilística.

El detenido «habría sido contratado para realizar vigilancia y seguimiento a la víctima, proporcionando información clave que permitió la ejecución del hecho», indicó el Comando de la Policía de Santa Cruz en sus redes sociales.

La Policía Boliviana capturó al uruguayo Marset la madrugada del 13 de marzo en un operativo en Santa Cruz y posteriormente lo expulsó a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico y lavado de dinero.

Tras su detención, las autoridades bolivianas incautaron viviendas, aeródromos, 16 avionetas, vehículos —algunos con alto nivel de blindaje—, además de cajas fuertes y armas, valorados en más de 15 millones de dólares, según fuentes oficiales.

Marset estuvo prófugo de la Justicia desde mediados de 2023, cuando salió a la luz el estilo de vida que llevaba en Santa Cruz, donde incluso llegó a fundar y jugar en un equipo de fútbol de segunda división.

El uruguayo está acusado de liderar una red criminal internacional de tráfico de drogas y era requerido por la Justicia de Uruguay, Paraguay y Brasil, así como por la DEA, Europol e Interpol, desde mayo de 2025 fue incluido entre los fugitivos más buscados por la agencia estadounidense y en febrero de este año pasó a ocupar el tercer lugar en su lista de prioridades. EFE

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