Bolivia se despide de su hinchada ante Trinidad y Tobago antes de viajar a la repesca

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La Paz, 14 mar (EFE).- La selección de Bolivia se despedirá de su afición este domingo cuando enfrente a Trinidad y Tobago, en su último partido de preparación antes de disputar la repesca mundialista que jugará el 26 de marzo ante Surinam, el primero de dos posibles encuentros que podrían poner fin a más de tres décadas sin asistir a una Copa del Mundo.

El partido está previsto para las 16:00 hora local (20:00 GMT) en el estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera de la ciudad de Santa Cruz (este), donde el seleccionador Óscar Villegas probará a algunos jugadores ante la ausencia de varios legionarios que se sumarán al grupo en los próximos días en Monterrey (México).

Durante los entrenamientos de la semana, el arquero Carlos Lampe, el mediocampista Moisés Villarroel y Robson Matheus, que juega en la misma posición, coincidieron en que esta etapa desembocará en el partido «más importante» de sus carreras.

El entrenador cuenta con la base de futbolistas que juegan en el campeonato local, además de los «extranjeros» Guillermo Viscarra, de filas de Alianza Lima de Perú; el capitán y defensa Luis Haquín, que milita en el Al-Tai de Arabia Saudita; y el lateral Lucas Macazaga, de registros del Leganés de España.

Villegas publicó el lunes la lista de 28 futbolistas que formarán parte de la delegación que participará en el torneo clasificatorio Copa Mundial de la FIFA, que incluye a varias de sus figuras, como el mediocampista Miguel Terceros, del Santos de Brasil, y Ramiro Vaca, del Wydad Casablanca marroquí.

También destaca en la convocatoria el delantero paraguayo-boliviano Juan Godoy, de 33 años, quien probablemente será una de las principales cartas de gol de Villegas tras sus anotaciones en el campeonato de verano en Bolivia.

La lista de Villegas no incluyó a Marcelo Martins Moreno, el goleador histórico de la Verde, quien regresó del retiro a mediados de febrero para fichar por Oriente Petrolero de Bolivia, con la posibilidad de ser considerado para la repesca.

El ‘Flecheiro’, que está por cumplir 39 años, es el máximo goleador de Bolivia con 31 tantos y disputó su último partido con la Verde en noviembre de 2023, antes de retirarse en abril de 2024 en Cruzeiro, de Brasil.

Villegas declaró a medios locales que la nómina de convocados rescata, en su mayoría, a los futbolistas que formaron parte del proceso clasificatorio que colocó a Bolivia en la séptima posición de la eliminatoria suramericana con 20 puntos, por encima de Venezuela, Perú y Chile.

Por su parte, Trinidad y Tobago tendrá en la Verde a su primer rival del año, ya que el equipo no juega desde que concluyó la eliminatoria de la Concacaf, en la que terminó en la tercera casilla del grupo liderado por Curazao, seguido de Jamaica, con Bermudas como colista.

El 26 de marzo Bolivia enfrentará a Surinam en Monterrey (México) por la semifinal del repechaje y, en caso de ganar, deberá medirse cinco días después con Irak por el último cupo al Mundial 2026EFE

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