Bolivia suma un déficit comercial de 496 millones de dólares entre enero y julio de 2025

La Paz, 9 sep (EFE).- Bolivia registró un déficit comercial de 496 millones de dólares entre enero y julio de 2025, informó este martes el privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

La cifra reportada en los primeros siete meses de este año es menor que el déficit comercial de 663 millones de dólares registrado en el mismo periodo de 2024, mencionó el documento del IBCE con cifras del estatal Instituto Nacional de Estadística (INE).

El valor de las exportaciones en el lapso analizado llegó a los 4.962 millones de dólares y las importaciones alcanzaron los 5.458 millones, indicó el IBCE, que es una entidad especializada en análisis de datos de comercio exterior.

Las ventas bolivianas al exterior descendieron un 5 % con respecto a los 5.249 millones de dólares registrados entre enero y julio de 2024 y el valor de las importaciones fue inferior en un 8 % a los 5.912 millones del año anterior, según el reporte.

El IBCE también apuntó que en el periodo en mención, los principales países de destino para las exportaciones bolivianas fueron China, con el 17 % de participación, seguido de Brasil (15 %) y Japón (8 %), mientras que entre los principales proveedores de Bolivia estuvieron China, Brasil, Perú y Argentina.

Bolivia tuvo un saldo comercial negativo de 448 millones de dólares con China, con exportaciones a ese mercado por un valor de 854 millones e importaciones por 1.302 millones.

En el caso del comercio internacional con Brasil, la balanza comercial también fue negativa para Bolivia, que exportó 756 millones de dólares y sus importaciones desde el país vecino llegaron a 782 millones.

El saldo con Japón fue positivo, con exportaciones por un valor de 400 millones de dólares e importaciones por 118 millones, agrega el reporte.

La economía boliviana se sostuvo hasta hace unos años con la venta de gas natural sobre todo a Brasil y Argentina, pero la producción declinó y desde septiembre de 2024 cesó la exportación del hidrocarburo al mercado argentino.

Tras varios años de tener un saldo comercial positivo con Argentina, ahora la balanza es deficitaria para Bolivia, cuyas exportaciones a ese vecino país alcanzaron los 91 millones de dólares entre enero y julio y las importaciones llegaron a 464 millones.

En 2024, Bolivia registró un déficit comercial total de 845 millones de dólares, con disminuciones del 17 % en sus exportaciones y del 14 % en sus importaciones respecto al año anterior. EFE

