Bolsa mexicana pierde 0,53 %, su segunda caída consecutiva y se ubica en 58.167,27 puntos

Ciudad de México, 14 ago (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este jueves un 0,53 % y su principal indicador bajó a 58.167,27 unidades, el segundo cierre negativo seguido, en una jornada de resultados mixtos en los mercados de Estados Unidos y del mundo.

“El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global”, explicó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero del Banco Base, Gabriela Siller.

En México, detalló Siller, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), principal indicador de la Bolsa mexicana, “cerró la sesión con una pérdida de 0,53 %, para ligar dos sesiones a la baja”.

Al interior del índice, apuntó la especialista, destacaron las pérdidas de las emisoras: Arca Continental (-1,22 %), Femsa (-0,54 %), Gentera (-1,88 %), Inbursa (-1,45 %) y Coca Cola Femsa (-1,09 %).

Por su parte, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, indicó que con el retroceso de este día el índice bajó a +1,3 % en lo que va de agosto, mientras que en lo que va de 2025 acumula 17,5 %.

“A nivel empresarial, 29 de las 36 principales emisoras que componen el IPC registraron pérdidas”, apuntó el experto.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,94 % frente al dólar, al cotizar en 18,82 unidades por billete verde, tras cerrar en 18,64 en la jornada previa, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 125,7 millones de títulos por un importe de 12.550 millones de pesos (unos 667 millones de dólares).

De las 707 firmas que cotizaron en la jornada, 469 terminaron con sus precios al alza, 216 tuvieron pérdidas y 22 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron del banco BBVA (BBVA), con el 10,54 %; de la firma de servicios financieros Alterna Asesoría Internacional (ALTERNA B), con un 8,28 %, y de la compañía de productos madereros y papeleros TEAK (TEAK CPO) con el 7,87 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la distribuidora de medicamentos Genomma Lab Internacional (LAB B), con el –4,37 %; de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el -4,12 %, y de la empresa de telecomunicaciones Axtel (AXTEL CPO), con el -3,24 %. EFE

