Bolsonaro, operado con éxito en un hombro en una clínica privada de Brasilia

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El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que cumple en su domicilio una pena de prisión por tentativa de golpe de Estado, fue operado con éxito este viernes en un hombro, anunció una clínica privada de Brasilia a la que fue ingresado por la mañana.

El exmandatario de extrema derecha, de 71 años, «se sometió a una cirugía de reparación artroscópica» en los tendones del hombro, que se desarrolló «sin complicaciones», detalló la clínica privada DF Star en su parte médico.

«¡La operación ha terminado! ¡Gracias a todo el equipo!», escribió en Instagram su esposa Michelle Bolsonaro, después de haber pedido antes «oraciones» por su marido en otras publicaciones en esa misma red social.

La clínica agregó que Bolsonaro seguía «bajo observación», sin dar una previsión de alta.

Este ingreso hospitalario fue autorizado por el juez Alexandre de Moraes, a raíz de una solicitud de los abogados del expresidente para que fuera operado debido a «dolores recurrentes» en el hombro derecho.

Bolsonaro ya había sido hospitalizado durante dos semanas en marzo para tratar una bronconeumonía, después de sufrir un malestar en el complejo penitenciario de Papuda, en Brasilia.

A su salida, pudo regresar a su casa en la capital brasileña después de que el juez De Moraes le autorizara a cumplir su pena en arresto domiciliario de forma temporal, por razones «humanitarias».

Bolsonaro ha sido operado en varias ocasiones en los últimos años debido a las secuelas de una puñalada en el abdomen recibida durante un mitin de campaña en 2018.

En septiembre fue condenado a 27 años de prisión por el tribunal supremo, que lo declaró culpable de haber conspirado para mantenerse en el poder pese a su derrota electoral frente al actual presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

El jueves, el Parlamento abrió la vía a una reducción de la duración de su encarcelamiento, al anular un veto de Lula a una ley que prevé acortar el plazo para la revisión de su pena.

Inhabilitado, el exjefe de Estado designó en diciembre desde la cárcel a su hijo mayor, el senador Flavio Bolsonaro, de 45 años, como su heredero político para disputar las presidenciales de octubre frente a Lula, que aspirará a un cuarto mandato a los 80 años.

Los últimos sondeos sitúan a Flavio Bolsonaro y a Lula codo a codo en la intención de voto.

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