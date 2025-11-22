Bolsonaro confiesa que usó un soldador para manipular su tobillera electrónica

Brasilia, 22 nov (EFE).- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, detenido preventivamente este sábado, admitió ante las autoridades haber usado un soldador para manipular la tobillera electrónica que controlaba sus movimientos, según un vídeo divulgado por la Corte Suprema.

El exmandatario, condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, cumplía prisión domiciliaria en su casa de Brasilia, cuando fue arrestado por agentes de la Policía Federal por «riesgo concreto de fuga» y «amenaza al orden público».

La orden fue dictada por el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, relator del proceso por golpismo, quien fundamentó su decisión en parte tras recibir un aviso de que la tobillera electrónica impuesta a Bolsonaro había sido manipulada.

«La información confirma la intención del condenado de romper la tobillera electrónica para asegurar el éxito de su fuga, facilitada por la confusión causada por la manifestación convocada por su hijo» para este sábado delante de su casa, aseveró el magistrado.

Un vídeo grabado por una agente y divulgado por el Supremo muestra el dispositivo atado al tobillo del líder ultraderechista con visibles marcas de quemaduras en «toda su circunferencia».

En la pieza también se escucha un breve diálogo entre la uniformada y el ex jefe de Estado (2019-2022) en el que este último confiesa que empezó a manipular la tobillera hacia «el final de la tarde» del viernes con un «soldador».

De acuerdo con el informe pericial, la pulsera que iba ceñida al tobillo del exgobernante con el dispositivo «no presentaba daños» estructurales, si bien «hubo que sustituirlo» por otro.

De Moraes dio un plazo de 24 horas a la defensa de Bolsonaro para explicar el comportamiento de su cliente, que algunos de sus aliados han atribuido a un «susto» por los problemas de salud que viene sufriendo asociados a crisis de ansiedad, episodios de hipo y vómitos.

Bolsonaro fue detenido este sábado en su residencia de Brasilia, donde desde el pasado 4 de agosto cumplía prisión domiciliaria por incumplir varias medidas cautelares impuestas en el marco de la causa de golpismo.

Un equipo de agentes condujeron al exgobernante hasta la sede de la Superintendencia de la Policía Federal de Brasilia, donde permanecerá bajo custodia hasta nueva orden.

Su arresto se produjo en vísperas de que el Tribunal Supremo ordene la ejecución de la condena de 27 años de cárcel que recibió por «liderar» una trama golpista para «perpetuarse en el poder», tras perder las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. EFE

