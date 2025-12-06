Bolsonaro designa a su hijo Flávio para disputar las elecciones de 2026 en Brasil

El expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, designó a su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, para disputar las elecciones de 2026 en Brasil, días después de ingresar a prisión condenado por golpismo.

El senador, de 44 años, considerado más moderado que su padre, recibió el apoyo de la formación de ambos, el Partido Liberal, para lanzarse a la carrera electoral, muy probablemente contra el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

«Con gran responsabilidad confirmo la decisión del mayor líder político y moral de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de confiarme la misión de dar continuidad a nuestro proyecto de nación», escribió el viernes Flávio Bolsonaro en X.

Líder de la derecha y extrema derecha brasileñas, el expresidente Bolsonaro entró el mes pasado en prisión en Brasilia tras ser condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado en 2022 contra Lula, con quien perdió las elecciones.

«Flávio me dijo que nuestro capitán (Jair Bolsonaro) confirmó su precandidatura. Si así lo habló Bolsonaro, ¡está todo dicho!», escribió el presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, en un comunicado.

Flávio Bolsonaro ha sido un fiel acompañante del expresidente, especialmente mientras duró el juicio en su contra.

El índice Ibovespa de la Bolsa de Sao Paulo, el principal de América Latina, se resintió tras el anuncio y cerró con una caída de 4,3% en la jornada.

El mercado tenía la mirada puesta especialmente en Tarcísio de Freitas, el gobernador de Sao Paulo, capital económica de Brasil, y considerado más cercano al establishment.

Sin embargo, De Freitas, fiel aliado de Bolsonaro, siempre ha negado que busque la presidencia.

Flávio es un «político equilibrado, experimentado y preparado para el diálogo», dijo a la AFP el diputado Luciano Zucco, líder de la oposición en la cámara baja del congreso.

Un antecedente mancha su carrera: en 2020 el Ministerio Público lo imputó por un esquema de corrupción en su despacho cuando era diputado estadual (2003-2019). El caso se cerró cuando la justicia determinó que las pruebas fueron recabadas de forma ilegal.

– En familia –

Lula, de 80 años, que ya gobernó Brasil entre 2003 y 2010, anunció en octubre en Yakarta su intención de volver a buscar por cuarta vez la presidencia, aunque después volvió a mencionarlo como una posibilidad.

Con el expresidente Bolsonaro fuera de la carrera electoral, la derecha ha barajado otros nombres para su candidato, incluido el de la ex primera dama Michelle Bolsonaro.

Flávio es hijo de un matrimonio previo de Jair Bolsonaro y ha tenido desencuentros con su madrastra, a quien acusó recientemente de ser «autoritaria» en discusiones internas del partido. Flávio dijo luego que se pidieron disculpas mutuamente.

«Que el señor te de sabiduría, fuerza y gracia (…) por el bien de nuestra nación», escribió Michelle en un mensaje de Instagram dedicado a su hijastro este viernes.

El exmandatario, de 70 años, tiene otros cuatro hijos. Uno de ellos, Eduardo Bolsonaro, es un diputado radicado actualmente en Estados Unidos que libró una campaña en favor de su padre ante la administración de Donald Trump durante el juicio.

«Todos sabemos que el pueblo deseaba a nuestro padre como candidato (…) Mi hermano levantará la bandera de los ideales» de Jair Bolsonaro, escribió Eduardo en X.

Los otros dos hijos varones, Carlos y Renan, son concejales municipales.

Flávio es considerado un mayor articulador político, mientras que Eduardo y Carlos suelen adoptar un tono más agresivo en sus declaraciones políticas en las redes sociales.

El senador suscitó sin embargo en octubre una polémica al sugerir que Estados Unidos bombardeara embarcaciones en Rio de Janeiro para combatir el narcotráfico, como lo ha hecho en el Caribe y en el Pacífico.

Después dijo que su mensaje había sido malinterpretado.

Además de su condena y de estar inhabilitado políticamente, Jair Bolsonaro sufre problemas de salud derivados de una puñalada que recibió en 2018 durante un acto electoral.

Tras numerosas operaciones, ha acusado en los últimos meses frecuentes malestares, especialmente crisis de hipo y vómitos.

Los abogados han pedido prisión domiciliaria «humanitaria» para él.

