Bolsonaro planeó pedir asilo al Gobierno de Javier Milei, según la Policía brasileña
São Paulo, 20 ago (EFE).- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, actualmente en prisión domiciliaria, planeó pedir «asilo político» al Gobierno del argentino Javier Milei, según un informe de la Policía Federal de Brasil divulgado este miércoles.
La Policía brasileña encontró, en uno de los celulares de Bolsonaro confiscados dentro del proceso por intento de golpe de Estado, un documento sin fecha en el que el líder ultraderechista solicitaba asilo al declararse víctima de una «persecución» por «motivos políticos». EFE
