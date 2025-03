Boluarte afirma que está «pensando seriamente» en aplicar la pena de muerte en Perú

Lima, 17 mar (EFE).- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, afirmó este lunes que está «pensando seriamente» en plantear que se aplique la pena de muerte para los sicarios y extorsionadores, en medio de la ola de violencia criminal que golpea a su país.

«A estos malditos asesinos les digo que estoy pensando seriamente en la pena de muerte, porque ningún sicario, ningún extorsionador podrá manchar de sangre a familias que quieren a sus hijos», aseguró la mandataria durante la inauguración del año escolar en Perú.

Ante un auditorio conformado en su mayoría por niños, Boluarte enfatizó que su Gobierno no va «a permitir un muerto más, de un peruano o una peruana que honestamente trabaja».

La mandataria se expresó de esta manera, aunque sin mencionarlo directamente, al asesinato este domingo del cantante de un popular grupo de cumbia, cuyo autobús fue atacado con disparos de arma de fuego por desconocidos en Lima.

Esta muerte ha causado conmoción en Perú ante el avance de la ola de criminalidad y llevado a partidos políticos de diferentes tendencias a pedir la renuncia o censura del ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

Ante las críticas que se hacen de su gestión, que según los sondeos recibe un mayoritario rechazo ciudadano, Boluarte afirmó que le pueden «inventar todo lo que quieran», pero nunca podrán acusarla «de recibir coimas, como han reconocido algunos corruptos que siguen libres».

«A los que me inventan historietas y mil falsedades le digo: no me van a amilanar jamás», enfatizó antes de pedir «que sigan hablando si desean», porque ella continuará «trabajando con la verdad».

La mandataria añadió que «se equivocan si creen» que la «van a tumbar esas fuerzas oscuras» y dijo que los miembros de su Gobierno están «firmes y dignos».

Descarta que sea «una medida populista»

Tras las declaraciones de la gobernante, el ministro de Educación peruano, Morgan Quero, dijo a los periodistas que la posible iniciativa para aplicar la pena de muerte será explicada próximamente con mayor detalle.

«En los próximos días seguro tendremos más información», remarcó antes de negar que se trate de «una medida populista» y considerar que, más bien, «es una medida muy sentida por la población».

Boluarte pidió el pasado 10 de diciembre, por primera vez, que en su país se abra el debate sobre la aplicación de la pena de muerte para los violadores de menores.

Fuentes oficiales informaron en febrero pasado que el Gobierno iba a presentar durante este mes un informe sobre el planteamiento que hizo la mandataria, con las conclusiones de las audiencias que ha realizado el Ejecutivo para recoger la opinión de la ciudadanía y las instituciones de diferentes localidades del país.

La pena de muerte no es aplicable en Perú desde que entró en vigencia la Constitución de 1979, que solo la permite para los casos de traición a la patria, y después de que el país ratificara en 1978 la Convención Americana sobre Derechos Humanos que restringe ese castigo. EFE

