Bombardeos rusos golpean una clínica en Ucrania

Una persona murió en un ataque ruso que alcanzó este lunes una clínica de Kiev, obligando a evacuarla en plena noche y bajo un frío polar, y otra falleció en bombardeos en la periferia de la capital ucraniana, en vísperas de una cumbre en busca de una salida a la guerra.

Las alertas antiaéreas sonaron durante la noche en el país, blanco de 165 drones, informó el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

En Kiev los bombardeos golpearon una clínica privada, con un saldo de un muerto y tres heridos, según los servicios de rescate que difundieron imágenes en las que se ve la evacuación de pacientes en camillas.

Margarita Maliovana, la directora de la clínica, declaró a la AFP que fue «una noche terrible».

Según ella, 26 pacientes se encontraban en el lugar en el momento del impacto y un hombre de 30 años falleció.

«Hay heridos leves, pero fueron atendidos en la clínica, algunos rasguños aquí y allá, algunas personas estaban estresadas», añadió.

«Dormíamos (…) y de repente, hubo una explosión. Nos despertamos (…) Luego vimos humo», contó Vitali Chliayev, un jubilado que vive cerca.

A las afueras de la capital, los bombardeos alcanzaron varias viviendas e infraestructuras esenciales. Un hombre murió en la localidad de Fastiv, indicó el gobernador Mikola Kalashnik en la plataforma Telegram.

Los ataques provocaron cortes de electricidad en la zona, por lo que se activaron los sistemas de emergencia para mantener el suministro de agua y la calefacción, añadió Kalashnik. Las temperaturas bajaron hasta los -8 °C en Ucrania, invadida por Rusia en febrero de 2022.

Rusia escaló sus ataques contra Ucrania en momentos en que Kiev y sus aliados buscan concluir un plan impulsado por Estados Unidos para poner fin al conflicto.

Los bombardeos se produjeron en vísperas de una reunión de dirigentes europeos en París, en la que se buscará avanzar en un plan de paz que, según Kiev, está listo «al 90 %».

Para sentar las bases, asesores de seguridad de 15 países, entre ellos Reino Unido, Francia y Alemania, así como representantes de la OTAN y la Unión Europea, se reunieron en Kiev durante el fin de semana.

El enviado especial estadounidense Steve Witkoff se unió a las conversaciones de forma remota, señaló un funcionario ucraniano a la AFP.

Los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial se han acelerado en las últimas semanas.

Rusia, que ocupa alrededor del 20% de Ucrania, presiona para obtener el control total de la región oriental de Donbás.

Kiev se niega a firmar un acuerdo de paz que no disuada a Rusia de volver a invadir el país.

Sobre el terreno, Rusia continuó sus avances el lunes y afirma haberse apoderado de la localidad de Grabovské, en la región de Sumy, en el noreste de Ucrania.

