Bombardeos rusos matan a nueve personas en Ucrania y destruyen edificio residencial

Rusia lanzó una ola de misiles y drones por toda Ucrania la noche del viernes al sábado, que mató a nueve personas y destruyó un edificio de apartamentos en la ciudad de Járkov, en el este.

Los reporteros de AFP en esta ciudad, la segunda más poblada de Ucrania antes de la guerra, observaron a los equipos de rescate buscando entre los restos del destrozado bloque de viviendas de estilo soviético.

Los equipos temen que haya residentes atrapados bajo las ruinas después del ataque de misil, que mató a siete personas.

«Desde la pasada noche, se están retirando los escombros de un edificio residencial en Járkov tras un ataque con un misil balístico ruso», dijo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en un mensaje en redes sociales.

«Desgraciadamente, en este momento, sabemos que siete personas han muerto. Más de diez han resultado heridas, entre ellos niños», agregó.

El mandatario aseguró que Rusia lanzó 29 misiles y 480 drones contra su territorio. Durante la noche, las autoridades activaron la alerta por ataque aéreo en todo el país.

Los ataques también impactaron infraestructura energética y ferroviaria del país, dijo Zelenski.

Otra persona murió en la región oriental de Dnipropetrovsk, y un joven de 24 años falleció cuando su coche fue alcanzado por un dron en la región de Sumi, limítrofe con Rusia, dijeron autoridades locales.

En Zaporiyia, en el sur, un ataque ruso causó un herido, un bebé, anunció en Telegram el jefe de la administración regional, Ivan Fedorov.

Además, tres personas resultaron heridas en Kiev y otras dos en Chuguiv, en la región de Járkov, según autoridades locales.

– Negociaciones estancadas –

Durante el ataque nocturno ruso, la Fuerza Aérea polaca indicó en la red social X que había desplegado aviones militares para proteger su espacio aéreo en las regiones fronterizas con Ucrania, como suele hacer en caso de ofensivas a gran escala.

Esta nueva andanada de misiles y drones ocurre después de un intercambio de 500 prisioneros por bando entre Moscú y Kiev, en virtud de los acuerdos alcanzados durante la última ronda de negociaciones en Ginebra.

Sin embargo, el diálogo parece estancado por la falta de avances significativos y el estallido de la guerra en Oriente Medio.

Según Ucrania, había intenciones de celebrar una nueva ronda de negociaciones esta semana en Abu Dabi, pero la capital de Emiratos Árabes ha sido una de las ciudades golpeadas por los misiles y drones iraníes esta semana.

El lunes, Zelenski sugirió que el próximo encuentro podía tener lugar en Suiza o Turquía, países que ya han acogido rondas previas de diálogo.

La guerra en Oriente Medio también puede repercutir en las capacidades de defensa de Ucrania, que depende en gran medida de los suministros armamentísticos de Estados Unidos.

El responsable de Defensa de la Unión Europea, Andrius Kubilius, advirtió el viernes que Washington no tendrá capacidad para garantizar misiles para su ejército, para sus aliados en el Golfo impactados por los ataques de Teherán y para Ucrania.

Por ello, «se ha vuelto más urgente para nosotros, en Europa, aumentar la producción de sistemas de defensa aérea y de misiles balísticos», insistió Kubilius.

