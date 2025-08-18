Bombarderos estratégicos rusos patrullan la frontera con Alaska
Moscú, 18 ago (EFE).- Bombarderos estratégicos Tu-95MS de la Fuerza Aeroespacial rusa efectuaron una misión de patrulla sobre aguas neutrales del mar de Barents, frontera con Alaska, informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia, sin informar del número preciso de aeronaves.
«Los portamisiles estratégicos de largo alcance Tu-95MS realizaron un vuelo programado en el espacio aéreo sobre las aguas neutrales del mar de Barents», señaló el ministerio en un comunicado publicado en Telegram junto a un vídeo de la misión.
Los bombarderos fueron escoltados por aviones Su-33 de la Armada Rusa, añade la nota y precisa que la misión se prolongó durante más de 4 horas.
Durante algunos tramos de la ruta «los bombarderos estratégicos fueron seguidos por cazas de países extranjeros».
«Todos los vuelos de aviones de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas se realizan en estricta correspondencia con las normas internacionales para el uso del espacio aéreo», concluyó Defensa.
La aviación estratégica rusa (Tu-160, Tu-95MS y Tu-22M3) efectúa regularmente patrullas sobre las aguas neutrales del Ártico, el Atlántico norte, los mares Negro y Báltico, el océano Pacífico y otros, vuelos que no han sido interrumpidos por la guerra en Ucrania.EFE
