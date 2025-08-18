The Swiss voice in the world since 1935

Bombarderos estratégicos rusos patrullan la frontera con Alaska

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 18 ago (EFE).- Bombarderos estratégicos Tu-95MS de la Fuerza Aeroespacial rusa efectuaron una misión de patrulla sobre aguas neutrales del mar de Barents, frontera con Alaska, informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia, sin informar del número preciso de aeronaves.

«Los portamisiles estratégicos de largo alcance Tu-95MS realizaron un vuelo programado en el espacio aéreo sobre las aguas neutrales del mar de Barents», señaló el ministerio en un comunicado publicado en Telegram junto a un vídeo de la misión.

Los bombarderos fueron escoltados por aviones Su-33 de la Armada Rusa, añade la nota y precisa que la misión se prolongó durante más de 4 horas.

Durante algunos tramos de la ruta «los bombarderos estratégicos fueron seguidos por cazas de países extranjeros».

«Todos los vuelos de aviones de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas se realizan en estricta correspondencia con las normas internacionales para el uso del espacio aéreo», concluyó Defensa.

La aviación estratégica rusa (Tu-160, Tu-95MS y Tu-22M3) efectúa regularmente patrullas sobre las aguas neutrales del Ártico, el Atlántico norte, los mares Negro y Báltico, el océano Pacífico y otros, vuelos que no han sido interrumpidos por la guerra en Ucrania.EFE

mos/ad

(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
9 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR