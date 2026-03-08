Boric da por «superado» quiebre con Kast y retoman traspaso de mando en Chile

Santiago de Chile, 8 mar (EFE).- El presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó este domingo que da por «superado» el abrupto quiebre con el presidente electo, José Antonio Kast, en pos de retomar el proceso de traspaso iniciado en diciembre y suspendido el pasado martes por acusaciones cruzadas de falta de transparencia respecto del proyecto de cable entre China y Chile que uniría Valparaíso con Hong Kong.

«Doy por superadas las diferencias que pudieran haber existido y garantizo a las chilenas y chilenos que el próximo 11 de marzo tendremos un cambio de mando impecable y que el Estado de Chile, como corresponde, continua funcionando de la mejor manera», señaló el mandatario desde La Moneda en un breve punto de prensa.

El encuentro, según detalló el propio presidente Boric, tuvo por fin que «retomar lo que a comienzos de semana se había visto interrumpido, que es la entrega de información de temas profundamente relevantes y sobre los cuales el presidente electo tendrá que tomar decisiones o bien dar continuidad».

Kast, por su parte, subrayó la «importancia» que ambos líderes le dan a las instituciones republicanas y señaló que ambos «concordaron» que se haría «todo lo necesario para asegurar un buen cambio de mando».

La última reunión de traspaso de mando entre ambos, donde se abordaría el polémico proyecto del cable submarino de la mano de la potencia asiática, terminó de forma abrupta por desacuerdos respecto al traspaso de información, derivando en la suspensión de más de 40 reuniones bilaterales entre altos funcionarios.

Además de las tensiones internas abiertas entre la administración vigente y la entrante, el proyecto del cable submarino chino ha provocado una escalada en las tensiones diplomáticas entre Chile y Estados Unidos luego de que el 20 de febrero la administración Trump revocara las visas diplomáticas a tres funcionarios del Gobierno, entre ellos, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, tras acusarlos de «socavar la seguridad regional». EFE

