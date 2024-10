Borrell dice que UE está dispuesta a usar «todas» las medidas por la democracia venezolana

3 minutos

Bruselas, 17 oct (EFE).- El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo este jueves que la UE tiene que estar dispuesta a usar «todas» las medidas necesarias para apoyar al pueblo de Venezuela «en su lucha democrática».

«La Unión Europea tiene que estar dispuesta a utilizar todas nuestras herramientas, toda nuestra capacidad diplomática, todas las medidas para apoyar al pueblo de Venezuela en su lucha democrática», dijo Borrell a su llegada a la cumbre de líderes europeos que se celebra hoy en Bruselas.

La crisis política de Venezuela es uno de los temas que debatirán los jefes de Estado y de Gobierno, a petición de España.

«El Consejo discutirá sobre esto, pero tengan la seguridad de que tomaremos todas las medidas necesarias. Estamos dispuestos a tomar todas las medidas necesarias para apoyar la democracia en Venezuela», recalcó Borrell a la prensa.

El jefe de la diplomacia europea subrayó que «desde ahora y hasta el momento en que (el actual mandatario venezolano, Nicolás) Maduro asuma oficialmente la presidencia (en enero), insistiremos en decir que no hay reconocimiento sin verificación» de los resultados de las elecciones presidenciales del pasado julio en el país latinoamericano.

«Si no hay verificación de los resultados electorales, no hay reconocimiento. Maduro no será reconocido como presidente electo democráticamente (por la UE) si no hay verificación de los resultados, y por el momento no la hay», señaló Borrell.

Se espera que los líderes europeos den su visto bueno en esta cumbre a unas conclusiones, cuyo borrador visto por EFE subraya que el Consejo Europeo sigue estando «sumamente preocupado» por la situación en Venezuela y las violaciones de los derechos humanos denunciadas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.

«En Venezuela, la represión continúa. Los líderes de la oposición tuvieron que exiliarse o esconderse. Y 2.000 personas han estado en prisión. El acoso contra la oposición continúa», dijo hoy Borrell.

Se espera que los Veintisiete insten en sus conclusiones a las autoridades venezolanas a que respeten la voluntad democrática del pueblo venezolano y pongan fin a la violencia, la represión y el acoso a la oposición y a la sociedad civil, y que liberen a los presos políticos.

Los líderes europeos reafirmarán que «solo se aceptarán y reconocerán resultados completos y verificables de forma independiente», según el borrador de conclusiones, en el que incidirán en que la UE seguirá trabajando con sus socios regionales para apoyar al pueblo venezolano en sus aspiraciones democráticas.

Y se mostrará dispuesta a apoyar una transición constructiva e inclusiva con garantías para ambas partes, para resolver el estancamiento político del país y restablecer las instituciones democráticas de forma pacífica. EFE

(foto)