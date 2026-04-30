BPCE, tras compra del Novo Banco, dice que tiene «compromiso a largo plazo» con Portugal

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Lisboa, 30 abr (EFE).- El CEO del BPCE, Nicolas Namias, que este jueves concluyó la compra del luso Novo Banco, afirmó que esta operación refuerza el «compromiso a largo plazo» con Portugal y muestra la capacidad del grupo de realizar grandes transacciones de crecimiento para afianzar su presencia en Europa.

El responsable realizó estas declaraciones en un comunicado tras el anuncio de que su entidad concluyó este jueves la adquisición de la totalidad del capital del Novo Banco al Estado portugués, al Fondo de Resolución (creado para prestar apoyo financiero a las medidas de resolución aplicadas por el Banco de Portugal) y al Fondo Lone Star por un valor de 6.700 millones de euros.

«Estamos satisfechos y orgullosos por dar la bienvenida al Novo Banco en el BPCE y por reforzar nuestro compromiso a largo plazo con Portugal», planteó Namias en la nota, donde destacó que esta entidad lusa tiene un «elevado desempeño» en el país ibérico.

«Nuestra ambición es apoyar el desarrollo del Novo Banco, movilizando toda la experiencia del BPCE para servir a los clientes», añadió.

Por otro lado, el CEO de Novo Banco, Mark Bourke, aseveró que formar parte del grupo BPCE permite consolidar su estrategia y reforzar «el rol en la financiación de la economía portuguesa».

Y agregó: «Con el apoyo de uno de los principales grupos bancarios europeos, reforzaremos nuestra capacidad financiera y expandiremos la experiencia y know-how que podemos proporcionar a nuestros clientes».

Con esta adquisición, Portugal se convierte en el segundo mercado doméstico del grupo francés para sus actividades de banca minorista.

En el comunicado aclararon que Bourke seguirá como CEO y reportará a Jacques Beyssade, secretario general del BPCE, y que el equipo que preparó la integración se centrará ahora en la «implementación operativa del plan de integración».

La entidad francesa expresó «su compromiso de trabajar en estrecha colaboración con los equipos de Novo Banco para apoyar el desarrollo del banco en una perspectiva de largo plazo y reforzar su capacidad de financiar la economía portuguesa, al servicio de las familias, empresas y clientes institucionales en Portugal».

Según sus datos, el Novo Banco es uno de los principales actores en el mercado bancario luso, con una cuota de mercado global del 9 % y del 14 % entre las empresas no financieras.

Opera una red de cerca de 300 agencias y da empleo a cerca de 4.100 personas, con 1,7 millones de clientes, con una cartera de 18.200 millones de euros en créditos a empresas y 11.100 millones en crédito a viviendas.

Su objetivo en Portugal será apoyar «todas las fases» del desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, mientras que con las grandes empresas buscará «profundizar el desarrollo de las actividades de banca corporativa e institucional».

En la banca minorista, «traerá su comprobada experiencia en productos de ahorro, financiación, seguros y banca privada».

Esta venta concluye el mismo día en el que el Novo Banco anunció que registró en el primer trimestre de 2026 unos beneficios de 200,7 millones de euros, un 13,2% más interanual.

Novo Banco, la cuarta entidad de Portugal, nació en agosto de 2014 tras la quiebra del Banco Espírito Santo y fue recapitalizado entonces con 4.900 millones de euros.

En octubre del año pasado, el BPCE se convirtió en el único accionista de Novo Banco, tras la firma con el Gobierno de Portugal y el Fondo de Resolución de los acuerdos para la compra de sus participaciones por un valor de 1.600 millones de euros.

El BPCE hizo ese movimiento de adquisición del 11,5 % y el 13,5 % de las participaciones minoritarias en manos del Estado portugués y del Fondo de Resolución, después de la compra meses antes del 75 % del capital social de Novo Banco al fondo estadounidense Lone Star. EFE

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