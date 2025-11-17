Brasil acelera la negociación de una hoja de ruta para acabar con los combustibles fósiles

2 minutos

Belém (Brasil), 17 nov (EFE).- El Gobierno brasileño, anfitrión de la cumbre climática de la ONU (COP30), colocó este lunes en el centro de la negociación la creación de una hoja de ruta para dejar atrás los combustibles fósiles, ante el apoyo mostrado por un creciente número de países en los últimos días.

Los diplomáticos de Brasil echaron agua fría sobre esa discusión la semana pasada, conscientes de las divisiones que genera, pero la llegada de los ministros para la recta final de las negociaciones los ha llevado a levantar el pie del freno y a elevar la ambición.

El embajador Mauricio Lyrio, uno de los principales negociadores, recordó en rueda de prensa que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ya pidió una hoja de ruta en su discurso de apertura de la conferencia, por lo que esa es «la dirección que Brasil quiere seguir».

Por otro lado, el diplomático reconoció que apenas se está en un «momento inicial» de la negociación y que «no se puede anticipar el progreso de un proceso tan complejo», dada las resistencias de varios países que dependen de los combustibles fósiles tanto por el lado del consumo como por el de la producción.

«Empezamos a conversar, pero es necesario respetar los tiempos de la negociación y, yo diría, la participación de todos, ya que se trata de un esfuerzo colectivo», declaró Lyrio.

Los países se comprometieron, por primera vez, en la COP28 celebrada en Dubái en 2023 a impulsar una «transición» para dejar atrás los combustibles fósiles, la principal causa del calentamiento global.

Sin embargo, la referencia a ese compromiso fue escueta y no se mencionaron los tiempos para llevarlo a cabo, una falta de detalle que varios países buscan remediar en la presente cumbre.

Estados latinoamericanos y europeos pidieron durante la semana pasada que este asunto fuera incluido en las negociaciones, ya que hasta entonces no formaba parte de la agenda oficial, según informaron fuentes diplomáticas presentes en las reuniones.

Aparte de la hoja de ruta, los negociadores brasileños pretenden presentar un borrador por separado sobre otros temas polémicos que están marcando la COP30, como la falta de ambición de las metas nacionales de recorte de emisiones contaminantes y las obligaciones de las naciones ricas de proveer financiación a las menos desarrolladas.EFE

