Brasil adoptará el fuera de juego semiautomático a partir de 2026

2 minutos

Río de Janeiro, 10 nov (EFE).- La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunció este lunes que adoptará a partir del 2026 el sistema de fuera de juego semiautomático, que utiliza cámaras y sensores para ayudar a los árbitros a identificar cuando un jugador está en posición adelantada.

La tecnología será adoptada inicialmente en el Campeonato Brasileño masculino de primera división, cuya primera jornada está prevista para el 28 de enero próximo, anunció el presidente de la CBF, Samir Xaud.

«El sistema de VAR que utilizamos hasta hoy es uno de los más modernos del mundo, pero queremos más. A partir de la primera jornada del Campeonato Brasileño de 2026 contaremos con la tecnología de fuera de juego semiautomática», afirmó el dirigente.

De acuerdo con un comunicado de la CBF, la nueva inversión en tecnología busca ofrecer decisiones arbitrales más precisas, ágiles y transparentes.

El sistema funciona con un conjunto de cámaras que rastrean tanto el balón como diferentes puntos de los futbolistas.

La tecnología dispone de un software con inteligencia artificial que permite calcular la posición exacta de un jugador en tiempo real y que, cuando detecta una posición ilegal, genera una alerta para el equipo de árbitros que opera el VAR.

El sistema también genera una animación en tres dimensiones con las imágenes captadas por las cámaras para que los árbitros del VAR puedan verificar la posición ilegal y avisar al referí central en caso de que lo consideren procedente.

Este tipo de sistema comenzó a ser probado por la FIFA en 2021 y fue utilizado en el Mundial de Catar de 2022 y en la Supercopa de Europa del mismo año.

Algunas ligas ya lo utilizan para todos sus partidos, como la inglesa, mientras que otras lo adoptan en finales y compromisos decisivos.

De acuerdo con la CBF, la empresa responsable por la implantación de la tecnología en Brasil será la Genius Sports, que ya le ofrece el mismo servicio a la FIFA y a federaciones nacionales como las de Argentina e Inglaterra.

La adopción de la tecnología en Brasil se produce en momentos en que se multiplican las reclamaciones de los equipos por decisiones arbitrales polémicas, lo que ha obligado a la CBF a suspender a algunos de sus árbitros y a ofrecerles cursos de capacitación y actualización. EFE

cm/mp/laa