Brasil alcanza ingresos récord por las exportaciones de café en 2025

2 minutos

Río de Janeiro, 19 ene (EFE).- Brasil, el principal productor y abastecedor de café del mundo, registró ingresos récord de 15.586 millones de dólares por las exportaciones de café en 2025, un 24,1 % más que en 2024, pese a que el volumen retrocedió un 20,8 % frente al año anterior, informó este lunes la patronal del sector.

El país exportó 40 millones de sacos de 60 kilos, una caída de los embarques que era esperada por el Consejo de Exportadores de Café de Brasil (Cecafé) tras el récord de 50,5 millones de sacos obtenido en 2024.

El descenso de las exportaciones reflejó la menor oferta del grano, causada por los efectos adversos del clima en la cosecha y por los bajos niveles de existencias del grano en los almacenes, tras las ventas récord de 2024.

También pesó el arancel adicional de un 50 % impuesto al grano brasileño por Estados Unidos entre agosto y noviembre del año pasado, lo que ocasionó una caída del 33,9 % en los envíos al mercado de ese país.

«Además, como no se ha eliminado el impuesto al café instantáneo, la caída de las exportaciones de este producto a Estados Unidos sigue intensificándose», afirmó el presidente de Cecafé, Márcio Ferreira, en un comunicado.

Así las cosas, Alemania se convirtió en el principal destino del café brasileño en 2025, con 5,4 millones de sacos, seguido de EE.UU., Italia, Japón y Bélgica.

De esos cinco países, Japón fue el único que registró un aumento de importaciones, del orden del 19,4 %, y en los otros cuatro destinos, las ventas de café brasileño cayeron con fuerza.

Cecafé también señaló como otra adversidad los problemas logísticos en los puertos brasileños, que generaron costos adicionales y retrasos en los embarques.

Según el Boletín Detention Zero, citado por la patronal, 55 % de los navíos sufrieron atrasos o cambios de escala en 2024, lo que impidió el embarque de unos 613.000 sacos por mes, durante once meses.

En cuanto a tipos de café, el arábico, el de mayor calidad, representó el 80,7 % de las exportaciones, seguido por el canéfora (10 %) y el café soluble (9,2 %).

En diciembre del año pasado, Brasil exportó 3,1 millones de sacos de café, una caída de 20,2 % respecto del mismo mes de 2024.

A pesar del menor volumen embarcado, la ventas del mes generaron 1.310 millones de dólares en ingresos, un aumento de 10,7 % en el mismo comparativo. EFE

mat/mp/gad