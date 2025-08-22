Brasil anuncia 2.000 millones más en créditos para afectados por los aranceles de EE.UU.

2 minutos

Río de Janeiro, 22 ago (EFE).- El banco de fomento de Brasil anunció este viernes una nueva línea de crédito por valor de 10.000 millones de reales (casi 2.000 millones de dólares/1.600 millones de euros) para empresas afectadas por los aranceles impuestos por el Gobierno de Estados Unidos.

La iniciativa del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) se suma al plan de ayudas lanzado el 13 de agosto por el Ejecutivo brasileño, que incluye otros 30.000 millones de reales (5.500 millones de dólares) en préstamos para los sectores golpeados.

A la línea de crédito del BNDES podrá optar cualquier empresa con productos gravados por la Administración de Donald Trump, que impuso un tarifa aduanera del 50 % para parte de las importaciones brasileñas como respuesta al juicio que enfrenta el expresidente Jair Bolsonaro, aliado del republicano, por intento de golpe de Estado.

Con esta medida, el banco de fomento brasileño espera que las compañías afectadas puedan financiar gastos operacionales generales y la búsqueda de nuevos mercados, según explicaron representantes de la entidad en una rueda de prensa, en Río de Janeiro.

Los aranceles a los productos brasileños, uno de los más altos establecidos por Trump, están en vigor desde el 6 de agosto.

El dirigente republicano alegó motivos principalmente políticos para la sanción, al denunciar una supuesta «caza de brujas» contra Bolsonaro y criticar las decisiones de la Corte Suprema brasileña para perseguir las redes de desinformación.

Igualmente, el mandatario denunció un falso déficit en la balanza comercial con el país sudamericano, cuando los datos de ambas naciones indican en realidad un abultado superávit para la potencia norteamericana en los últimos años.

Brasil ha intentado sin éxito negociar las tarifas, pero la Casa Blanca se ha mostrado inflexible hasta el momento, supeditando el arancel al fin del proceso penal que puede llevar a Bolsonaro a prisión por golpismo y que comenzará el próximo 2 de septiembre.

En 2024, Estados Unidos recibió el 12 % del total de las exportaciones brasileñas. EFE

