Brasil anuncia inversión de 2.241 millones de dólares para combatir el crimen organizado

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São Paulo, 12 may (EFE). El Gobierno de Brasil anunció este martes el programa Brasil contra el Crimen Organizado, una iniciativa que movilizará unos 11.000 millones de reales (unos 2.241 millones de dólares) para desarticular las estructuras económicas y operativas de las organizaciones delictivas.

El plan se estructura sobre cuatro ejes fundamentales: la asfixia financiera de las bandas criminales; el refuerzo de la seguridad en el sistema penitenciario; la mejora en la investigación de homicidios y el combate al tráfico de armas.

Entre las iniciativas principales está la implementación de un estándar de seguridad máxima en 138 unidades penitenciarias del país, con despliegue de drones, escáneres corporales, bloqueadores de señal de celular y la creación de un área específica para evitar que los líderes sigan operando desde las cárceles.

De la inversión total, 10.000 millones de reales provendrán de líneas de crédito del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), mientras que el restante corresponde a recursos del presupuesto federal.

Durante el acto, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo que el proyecto es una «señal» para decirle al crimen organizado que «en poco tiempo no serán más dueños de ningún territorio» y condicionó el éxito del proyecto a una mayor coordinación con otros poderes.

«Hay quejas de que la Policía Federal detiene bandidos y a la semana están sueltos», señaló, instando al Poder Judicial a trabajar «en armonía» con las demás fuerzas del proyecto.

El líder progresista afirmó que el crimen organizado no está presente solo en los barrios más pobres del país, sino que también «está en las empresas, en todas las categorías y a nivel internacional».

«El responsable muchas veces está en el piso de arriba, con corbata y tomando whisky; y llegaremos allí», enfatizó el mandatario.

Asimismo, Lula reveló haber entregado un documento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, poniéndose a disposición para «encarar el combate al crimen organizado», un asunto en el que «Brasil tiene experiencia», durante la última reunión que ambos mantuvieron en Washington.

El anuncio se produce a pocos meses de las elecciones presidenciales de octubre, en las que la seguridad pública se ha consolidado como uno de los ejes centrales de la disputa.

El senador Flávio Bolsonaro, principal rival de Lula en la carrera presidencial, ha convertido el endurecimiento de las políticas contra el crimen en el pilar discursivo de su precampaña.

El primogénito del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) defendió públicamente la adopción de medidas drásticas, citando como referente el modelo de seguridad implementado en El Salvador por el gobierno de Nayib Bukele.

Bolsonaro también ha celebrado la aprobación de un nuevo marco legal aprobado por el Congreso, conocido como la Ley Antifacción.

El proyecto, presentado originalmente por la administración de Lula y sancionado con vetos, sufrió profundas modificaciones por parte de la oposición parlamentaria para endurecer las penas antes de su aprobación definitiva.

El texto crea una ley autónoma para combatir organizaciones criminales «ultraviolentas», milicias y grupos paramilitares, con penas de entre 20 a 40 años de prisión -que pueden llegar a 66 años para líderes- para delitos como dominio territorial, ataques con explosivos, bloqueo de vías y reclutamiento de menores.

Además, considera intolerables los delitos previstos, lo que aumenta el rigor de las penas y disminuye las posibilidades de beneficios penitenciarios para los condenados.EFE

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