Brasil anuncia medidas fiscales para mitigar el impacto de la subida del precio del crudo

1 minuto

Brasilia, 12 mar (EFE).- El Gobierno brasileño anunció este jueves una batería de medidas fiscales para mitigar el impacto interno para el consumidor de la subida del precio internacional del petróleo causada por la guerra en Oriente Medio.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó en rueda de prensa que el Ejecutivo hará «todo lo posible» para evitar que los efectos de las «irresponsabilidades» de la guerra afecten negativamente a la población.EFE

