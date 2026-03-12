The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Brasil anuncia medidas fiscales para mitigar el impacto de la subida del precio del crudo

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Brasilia, 12 mar (EFE).- El Gobierno brasileño anunció este jueves una batería de medidas fiscales para mitigar el impacto interno para el consumidor de la subida del precio internacional del petróleo causada por la guerra en Oriente Medio.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó en rueda de prensa que el Ejecutivo hará «todo lo posible» para evitar que los efectos de las «irresponsabilidades» de la guerra afecten negativamente a la población.EFE

jmc-am/gpv

(video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR