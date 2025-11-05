Brasil aprueba una exención fiscal para los más pobres y una tasa mínima para los ricos

2 minutos

São Paulo, 5 nov (EFE).- El Senado de Brasil aprobó este miércoles una exención fiscal para los trabajadores con menores salarios y la creación de un tributo mínimo para los ultrarricos, en la que es una de las mayores victorias legislativas del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La medida, que ya pasó por la Cámara de Diputados en octubre, era una de las grandes prioridades del tercer mandato de Lula, quien ahora deberá sancionarla para que entre en vigor a partir del año que viene y antes de las próximas elecciones presidenciales.

La reforma prevé eximir del impuesto sobre la renta a aquellos que ganan hasta 5.000 reales mensuales (unos 930 dólares o 810 euros al cambio de hoy) y reducírselo a los que cobran hasta 7.350 reales (1.300 dólares), lo que beneficiará a unos 25 millones de brasileños.

El senador Renan Calheiros, responsable del proyecto de ley y aliado de Lula, afirmó durante la discusión que la reforma «corrige una anomalía histórica» en el sistema tributario del país.

«Se trata de hacer valer el principio de progresividad tributaria: quien tiene menos paga menos y quien tiene más, efectivamente, paga más», declaró.

Los senadores rechazaron todas las enmiendas presentadas para no tener que devolver el texto a la Cámara de Diputados, algo contrario al interés del Gobierno de implementar la reforma lo antes posible.

Para compensar la cuantiosa pérdida en la recaudación, la medida establece un gravamen mínimo para los que ganan más de 600.000 reales al año (113.000 dólares) y cuyo máximo llegará al 10 % para aquellos con rentas superiores a los 1,2 millones de reales anuales (223.000 dólares).

El impuesto mínimo tendrá en cuenta los dividendos recibidos por las participaciones empresariales, que son la principal fuente de renta de los más ricos.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, ese incremento para las grandes fortunas afectará apenas al 0,13 % de los contribuyentes que hoy pagan de media solo un 2,54 % de impuesto sobre la renta, menos que muchos trabajadores.

La reforma tributaria fue una de las promesas estrella de Lula en la campaña presidencial de 2022, que terminó ganando, y es clave para las aspiraciones del líder progresista para reelegirse en las elecciones de octubre de 2026.

En Brasil, uno de los países más desiguales del mundo, el 1 % más rico concentra el 27,4 % de la renta total, según un reciente estudio elaborado por economistas internacionales con el apoyo del Gobierno.EFE

jmc/mp/nvm