Brasil asegura que la situación fronteriza con Venezuela sigue «normal» tras el ataque

São Paulo, 3 ene (EFE).- El Gobierno brasileño aseguró este sábado que la situación de la frontera con Venezuela tras el ataque de Estados Unidos a ese país se mantiene dentro de la normalidad, pero que la seguirá «monitoreando».

El ministro de Defensa, José Múcio, afirmó durante una reunión de emergencia convocada para tratar sobre el ataque que «no hay movimientos anormales» en el cruce fronterizo situado en la ciudad de Pacaraima, en el estado de Roraima, según un comunicado divulgado por Cancillería.

En esa misma reunión, en la que también participó el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el canciller Mauro Vieira relató las conversaciones que ha mantenido con sus pares de otros países en las últimas horas y dijo que estaba en «contacto permanente» con la Embajada brasileña en Caracas.

Hay un nuevo encuentro ministerial previsto para esta tarde para actualizar la situación, según el comunicado.

Lula condenó antes de la reunión el ataque estadounidense durante el cual fueron capturados el mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, y varias bases militares fueron objeto de bombardeos.

El presidente brasileño consideró que estas acciones cruzan una «línea inaceptable» y suponen una «afrenta gravísima a la soberanía» de ese país, y pidió a Naciones Unidas una respuesta «vigorosa».

Venezuela, que comparte con Brasil una frontera de casi 2.200 kilómetros, cerró al tránsito el cruce fronterizo en un par ocasiones en enero del año pasado.

La primera fue con motivo de la toma de posesión de Maduro, tras proclamarse vencedor de una cuestionada elección cuyos resultados Brasil no reconoció.

Unos días después, Venezuela volvió a cerrar el paso fronterizo debido a unos ejercicios del Ejército que involucraron a 150.000 efectivos.

Pacaraima ha sido desde 2018 la puerta de entrada de cientos de miles de ciudadanos venezolanos que han abandonado su país debido a la aguda crisis política, económica y social.EFE

jmc/jfu