Brasil aumenta su déficit en cuenta corriente hasta el 3,50 % del PIB en julio

2 minutos

São Paulo, 26 ago (EFE).- Brasil, la mayor economía de América Latina, aumentó su déficit en cuenta corriente hasta el 3,50 % del producto interior bruto (PIB) en los últimos doce meses concluidos en julio, frente al 3,43 % registrado el mes anterior, informó este martes el Banco Central.

El saldo negativo en el periodo sumó 75.300 millones de dólares (unos 64.600 millones de euros al cambio de hoy), de acuerdo con los datos del organismo emisor brasileño.

La diferencia entre lo que el país ingresó y gastó en las transacciones internacionales relativas a comercio, rentas y transferencias fue aún mayor en comparación con los doce meses concluidos en julio de 2024, cuando equivalía al 1,37 % del PIB.

Solo en julio de este año, el déficit en cuenta corriente brasileño alcanzó los 7.100 millones de dólares, lo que supone un incremento de en torno un 37 % con respecto al mismo mes de 2024.

Ello debido a que se redujo en 514 millones de dólares el superávit de la balanza comercial, por el mayor volumen de importaciones, mientras que el déficit en renta primaria aumentó en 1.400 millones de dólares.

No obstante, Brasil recibió en julio pasado 8.300 millones de dólares en inversión extranjera directa (IED), un 15 % más frente al mismo mes del año anterior, según el Banco Central.

En los últimos doce meses concluidos en julio, la inversión extranjera directa fue de 68.200 millones de dólares (3,17 % del PIB), lo que equivale a una subida de cerca del 5 % con respecto al periodo finalizado en julio de 2024.

Por otro lado, el nivel de reservas internacionales del país sudamericano subió en julio hasta los 345.100 millones de dólares, tras añadir 671 millones en relación al mes anterior.

Después de crecer un 3,4 % en 2024, todos los pronósticos indican que la economía brasileña está en fase de desaceleración, lo que limitará la expansión del PIB del país a entre un 2 y 2,5 % este año. EFE

cms/ed/cpy