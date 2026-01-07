Brasil construirá su primer hospital inteligente con el apoyo del banco de los BRICS

São Paulo (Brasil), 7 ene (EFE).- El Gobierno brasileño firmó este miércoles un contrato para construir el primer hospital inteligente del país, con el apoyo del banco de fomento de los BRICS, que lo financiará con 320 millones de dólares.

China e India, socios relevantes de los BRICS, el foro que reúne a las principales potencias emergentes del mundo, tendrán un papel clave en el proyecto, ya que compartirán la tecnología necesaria para levantar este nuevo hospital en la ciudad de São Paulo.

El denominado Instituto Tecnológico de Emergencias del Hospital de las Clínicas de São Paulo será 100 % público y tendrá 800 nuevas camas, todas dedicadas a atender urgencias con técnicas médicas avanzadas y herramientas basadas en inteligencia artificial.

La previsión es que esté listo en «tres o cuatro años», según el Gobierno brasileño.

«Creo que marcará la diferencia en Brasil» y «atraerá la atención de otros países», especialmente de América Latina, expresó la presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD, banco de los BRICS), Dilma Rousseff, en una ceremonia en Brasilia, en la que participó el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Esta iniciativa pionera en Brasil se complementará con la instalación de catorce unidades de terapia intensiva inteligentes distribuidas por el país y la modernización de algunos de los hospitales de excelencia del sistema público de salud.

Según datos divulgados durante la firma del contrato, Brasil registra alrededor de 300.000 derrames cerebrales al año, con una tasa de mortalidad del 50 %, porcentaje que podrá reducirse con la puesta en marcha de esta red de medicina inteligente.

Lula espera que el banco de los BRICS transfiera pronto el dinero del préstamo, con un plazo de devolución de 30 años, para iniciar la construcción del nuevo hospital lo antes posible.

«Necesitamos garantizar que el pueblo más humilde no sea invisible; para ellos gobernamos», enfatizó el líder progresista.

En su discurso, el jefe de Estado brasileño, de 80 años, recordó el periplo médico por el que pasó cuando, en diciembre de 2024, le detectaron una hemorragia intracraneal y tuvo que ser trasladado de urgencia de Brasilia a São Paulo para ser operado.

«Espero que monten una cosa inteligente aquí, en Brasilia, porque si pasó eso con un presidente, imaginen con el pueblo. Cuántas muertes se podrían haber evitado en este país, si las personas tuvieran un mínimo de garantías», afirmó. EFE

