Brasil enviará a su canciller a Moscú para abordar el suministro de fertilizantes rusos

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Nueva Delhi/São Paulo, 14 may (EFE).- El canciller de Brasil, Mauro Vieira, viajará a Moscú próximamente en una visita de marcado acento económico en la que abordará el suministro de fertilizantes rusos para la industria agropecuaria brasileña, informaron este jueves fuentes oficiales.

La futura visita, de la que no se informó una fecha concreta, se acordó en una reunión que mantuvo Vieira con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, al margen de la cumbre de ministros de Exteriores del grupo BRICS, que se celebra en Nueva Delhi.

Rusia es actualmente uno de los mayores proveedores de fertilizantes del campo de Brasil, país clave en el suministro global de productos agrícolas, como soja, café y azúcar. Brasil tiene previsto recoger este año un récord de 348,7 millones de toneladas de cereales, legumbres y oleaginosas, según las últimas estimaciones oficiales.

El país suramericano depende de las importaciones de fertilizantes para sus cultivos, en medio de los intentos del actual Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva por resucitar la industria local y aumentar así su autonomía en medio del inestable escenario internacional.

Además, el suministro global de fertilizantes se ha visto afectado en los últimos meses por el bloqueo en la práctica del estrecho de Ormuz.

Vieira y Lavrov también discutieron temas de la agenda global, como «los procesos negociadores en curso sobre las guerras en Ucrania y en Irán, la agenda del G20 y la sucesión de António Guterres como secretario general de la ONU», según destacó la Cancillería brasileña en sus redes sociales.

El Ministerio de Exteriores recordó que Brasil apoya la candidatura de la expresidenta chilena Michelle Bachelet para suceder al diplomático portugués al frente de Naciones Unidas.

El jefe de la diplomacia brasileña aprovechó la jornada para entrevistarse con el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, a quien le ofreció la ayuda de Brasil para «contribuir a los esfuerzos de negociación» con Estados Unidos para lograr «la paz y la reapertura del estrecho de Ormuz».

La reunión ministerial de los BRICS ocurre en medio de crecientes diferencias internas dentro del bloque que lideran China y Rusia, y que cuenta entre sus miembros con Irán y Emiratos Árabes Unidos, objeto este último de ataques por parte de Teherán en el marco del conflicto.

El encuentro entre los jefes de la diplomacia de Brasil y Rusia tuvo lugar en una jornada marcada por la tensión marítima, tras la denuncia de la India de un ataque contra uno de sus buques mercantes en las costas de Omán.

Tanto Nueva Delhi como São Paulo han tratado de ejercer de puente diplomático para salvar las grietas abiertas entre los miembros del Golfo e Irán, que se han sentado cara a cara a este nivel ministerial por primera vez desde el inicio de las hostilidades y han posado en una foto de familia simbólica en medio de la tensión. EFE

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