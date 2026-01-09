Brasil espera que el acuerdo comercial entre Mercosur y UE entre en vigor este mismo año

2 minutos

Río de Janeiro, 9 ene (EFE).- Brasil confía en que el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) entre en vigor este mismo año ante la expectativa de que sea firmado el 17 de enero en Paraguay y de que el Congreso brasileño lo apruebe en el primer semestre, afirmaron este viernes fuentes oficiales.

«Nuestra expectativa es que entre en vigor este mismo año», afirmó el vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, en una rueda de prensa en la que festejó la inminente firma «del mayor acuerdo entre bloques del mundo» tras 25 años de negociaciones.

Alckmin, que también es ministro de Desarrollo, Industria y Comercio de Brasil, afirmó que, luego de que sea firmado, el acuerdo tiene que ser internalizado, es decir que tiene que ser aprobado por los congresos de los países del Mercosur y por el Parlamento Europeo.

«Pero si el Congreso de Brasil lo aprueba en el primer semestre, entrará en vigor sin depender de la aprobación en los otros países. Por eso es que nuestra expectativa es que comience a regir este mismo año», dijo.

La firma del acuerdo el 17 de enero en Paraguay fue anunciada luego de que la Comisión Europea recibiera este viernes de los países de la UE el respectivo mandato para la suscripción.

Una mayoría de los países de la UE dio luz verde a la firma del acuerdo, pese al voto en contra de Francia, Polonia, Hungría, Austria e Irlanda, y a la abstención de Bélgica, insuficientes para bloquear el avance.

Según Alckmin, el acuerdo no solo fortalece el comercio entre los dos bloques sino también la inversión y el multilateralismo.

«En un momento geopolítico difícil, de inestabilidad y conflictos, la firma del acuerdo es fundamental para el mundo y muestra que es posible construir caminos de comercio con reglas, de apertura comercial y de fortalecimiento del multilateralismo», dijo.

El vicepresidente destacó que la Unión Europea se convirtió el año pasado en el segundo mayor socio comercial de Brasil después de China, con un intercambio de productos por 101.000 millones de dólares y exportaciones brasileñas hacia el bloque europeo por 49.810 millones de dólares.

Agregó que la UE es el segundo mayor destino de las exportaciones de la industria de transformación de Brasil, con compras por 23.600 millones de dólares el año pasado, un valor en un 5,4 % superior al de 2024.

«El 30 % de los exportadores brasileños, lo que equivale a unas 9.000 empresas, envían productos a la Unión Europea», afirmó. EFE

