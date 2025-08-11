The Swiss voice in the world since 1935

Brasil expresa su «enérgica» condena por el asesinato de seis periodistas en Gaza

Río de Janeiro, 11 ago (EFE).- Brasil condenó este lunes «enérgicamente» el asesinato de seis periodistas palestinos de la cadena Al-Jazeera en la Franja de Gaza y pidió a Israel garantías para que la prensa pueda ejercer con «libertad y seguridad» su labor en esa región en conflicto.

Los periodistas fueron víctimas de un ataque aéreo el domingo en la noche cuando se encontraban en una tienda de campaña junto al Hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza.

Según un comunicado divulgado por la cancillería brasileña, «esta última y flagrante violación del derecho internacional humanitario y del ejercicio de la libertad de prensa por parte de las fuerzas israelíes» ya deja un saldo de más de 240 periodistas asesinados en Gaza desde el inicio del conflicto.

«Brasil insta al gobierno israelí a garantizar a los periodistas el derecho a ejercer su trabajo con libertad y seguridad en Gaza, así como a levantar las restricciones vigentes a la entrada de profesionales de los medios de comunicación internacionales al territorio», señala la nota divulgada por el ministerio de Relaciones Exteriores.

El Ejército israelí admitió que mató a los periodistas en un bombardeo de precisión y aseguró que Al Sharif, uno de los corresponsales de Al-Jazeera estaba vinculado a Hamás, presentando como pruebas dos documentos cuyo origen no detalló y que no pueden ser verificados. EFE

