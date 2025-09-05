Brasil homenajea en el Maracaná a una veintena de campeones mundiales

2 minutos

Río de Janeiro, 4 sep (EFE).- La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) aprovechó el partido de este jueves entre Brasil y Chile en el Maracaná de la última jornada de las eliminatorias sudamericanas de 2026 para rendir un homenaje a 24 de sus futbolistas responsables por los cinco títulos mundiales del país.

Los campeones mundiales, todos ya jubilados y algunos utilizando la camisa de la Canarinha con sus respectivos nombres, fueron aplaudidos y vitoreados en el intervalo del partido al pisar la grama del mítico estadio de Río de Janeiro que acababan de abandonar los jugadores chilenos y brasileños.

Los homenajeados fueron hasta el centro de la cancha para posar con algunos trofeos.

Uno de los más aplaudidos fue el exdelantero Pepe, de 90 años y eterno compañero de Pelé tanto en el ataque del club Santos como de la selección brasileña, que fue el único representante de los futbolistas que conquistaron los títulos mundiales de Suecia en 1958 y de Chile en 1962.

«Recibí la invitación con mucho honor y felicidad. Es bueno ver a los jóvenes y sentir el reconocimiento. Estaba ansioso por regresar al Maracaná, en donde siempre protagonicé grandes partidos», afirmó el bicampeón mundial José Macia ‘Pepe’.

Igualmente fueron ovacionados los exgoleadores Romario y Bebeto, pareja de atacantes de la selección que conquistó el título mundial en Estados Unidos en 1994.

El homenaje fue una iniciativa del presidente de la CBF, Samir Xaud, como parte de una campaña con la que busca «reconstruir» la relación entre la selección brasileña y los aficionados, muchos de los cuales no ocultan su descontento con un equipo acostumbrado a glorias pero cuyo último título mundial fue hace 23 años.

«Nada más justo que convocar para la reconstrucción a los ídolos que construyeron la historia victoriosa de la selección brasileña. Esa energía de campeón mundial es transmisible y estoy seguro de que los que están en el partido están sintiendo eso», afirmó Xaud.

Pese a que la CBF invitó al homenaje a todos los campeones mundiales aún vivos, tan solo consiguió reunir los siguiente 24:

– Campeón en Suecia 1958 y Chile 1962: Pepe.

– Campeones en México 1970: Jairzinho, Brito, Gerson, Roberto Miranda, Dadá Maravilha, Paulo Cézar Caju y Marco Antonio.

– Campeones en Estados Unidos 1994: Romário, Bebeto, Jorginho, Márcio Santos, Ronaldão, Mazinho, Mauro Silva, Taffarel, Branco y Zinho.

– Campeones en Corea del Sur y Japón 2002: Edilson, Kleberson, Lucio, Ricardinho, Denílson y Anderson Polga. EFE

cm/hbr

(foto)