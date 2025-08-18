Brasil ofrece a Ecuador cooperación policial y comercial en una reunión entre Lula y Noboa

The Swiss voice in the world since 1935

Brasilia, 18 ago (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ofreció este lunes a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, cooperación en materia policial contra el crimen organizado y la retirada de barreras comerciales.

Noboa, ideológicamente opuesto a Lula, se convirtió en el primer mandatario ecuatoriano que visita Brasilia en 18 años, y tras la reunión bilateral entre ambos, el líder brasileño anunció un «relanzamiento de la relación bilateral».

Por su parte, el conservador Noboa afirmó que las diferencias de ideas políticas entre ambos «quedaron en el pasado y que «es hora de trabajar juntos» por la integración.

Lula renovó la oferta de apoyo de la Policía brasileña en el combate al crimen organizado en Ecuador, que atraviesa una escalada de violencia sin precedentes y registró 4.619 homicidios entre enero y junio.

«Solo conseguiremos detener las redes criminales trabajando juntos», recalcó el mandatario brasileño en un pronunciamiento al lado de Noboa, que el año pasado declaró el «conflicto armado interno» contra las estructuras criminales en Ecuador, a las que pasó a llamar «terroristas».

Lula anunció que su Gobierno va a abrir una oficina de la Policía Federal en la Embajada del país en Quito y aseguró que Brasil seguirá colaborando con Ecuador en el combate a crímenes financieros y en el contrabando de armas.

En el ámbito comercial, dijo que Brasil se compromete a reducir barreras comerciales a productos ecuatorianos, comenzando por la banana y por los camarones, y abogó por mantener un flujo comercial «más equilibrado» entre ambos países.

En la misma línea, defendió que Ecuador se abra a la importación de carne porcina de Brasil y apoyó la «actualización» del acuerdo de asociación entre Ecuador y el Mercosur, que tiene tres décadas.

El mandatario brasileño recalcó que los lazos con Ecuador y los vecinos latinoamericanos «son prioritarios» para el gigante suramericano.

El intercambio comercial entre ambos países fue el año pasado de 1.100 millones de dólares, con la balanza ampliamente inclinada en favor de Brasil.

Por su parte, Noboa expresó su interés en avanzar en proyectos que favorezcan una mayor integración física suramericana, sea con carreteras, ferrocarriles o vías fluviales.

En ese sentido, se refirió a planes patrocinados por Brasil que intentan promover esa integración y que incluyen la construcción de una carretera entre la ciudad de Manaos, en la Amazonía brasileña, y el puerto ecuatoriano de Manta. EFE

