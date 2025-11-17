Brasil pide en la COP30 pasar de las promesas a los hechos

Belém (Brasil), 17 nov (EFE).- El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, pidió a los ministros de Medio Ambiente que llegaron este lunes a la Conferencia de Cambio Climático de la ONU (COP30) que actúen con decisión para pasar de las palabras a los hechos.

«Esta debe ser la conferencia de la verdad, de la implementación y, sobre todo, de la responsabilidad con el planeta», dijo Alckmin parafraseando al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El alto funcionario pidió «actuar de tal forma que toda decisión política» tomada en la COP30 «contribuya para preservar la vida en la tierra, proteger la biodiversidad y asegurar la justicia» medioambiental.

Según Alckmin, «el tiempo de las promesas ya pasó» y «cada fracción de grado adicional al calentamiento global representa vidas en riesgo, más desigualdad y más pérdidas para aquellos que menos han contribuido con el problema».

Antes da dar paso a los oradores, fue proyectado un video sobre la Amazonia, elaborado con registros gráficos hechos en esa región por el fotógrafo brasileño Sebastião Salgado, quien falleció este año y fue una referencia global para la defensa del medioambiente.

La COP30, que se desarrolla en la ciudad amazónica brasileña de Belém, inauguró este lunes la plenaria de ministros, que a partir de hoy lidera las negociaciones climáticas. EFE

