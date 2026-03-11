Brasil pide explicaciones a TikTok por videos que incitan a la violencia contra las mujeres

El gobierno de Brasil exigió este martes a TikTok que explique las medidas que aplica para detectar y eliminar contenido misógino, después de que se viralizaran en la plataforma videos que simulan agresiones a mujeres.

Los videos, que circularon ampliamente en los últimos días coincidiendo con el Día de la Mujer el 8 de marzo, mostraban a hombres escenificando patadas, puñetazos y acuchillamientos (con cuchillos reales) contra maniquís que representaban figuras femeninas.

El texto que acompañaba las imágenes justificaba explícitamente la violencia ante una negativa sentimental, con frases como «entrenando por si ella dice que no».

El Ministerio de Justicia envió un oficio a TikTok para que explique cómo funcionan sus sistemas de moderación y su algoritmo de recomendación, y si los perfiles que difundieron los videos recibieron alguna compensación económica.

La plataforma tiene cinco días para responder.

El ministerio dijo que la obligación de la plataforma va más allá de eliminar los contenidos solicitados por las autoridades, y recordó que una reciente decisión de la Corte Suprema de Brasil amplió la responsabilidad civil de las redes sociales, por lo que deben actuar de forma proactiva ante contenidos que configuren crímenes contra la mujer.

La policía abrió una investigación e identificó al menos cuatro perfiles responsables de publicar el material, que se convirtió en «tendencia» bajo la etiqueta «En caso que diga no».

La abogacía del Estado advirtió que los videos podrían configurar delitos de incitación al feminicidio, lesiones corporales y violencia psicológica.

TikTok afirmó en un comunicado enviado a la AFP que las publicaciones apuntadas fueron retiradas de la plataforma y que su equipo «trabaja para identificar posibles contenidos infractores sobre este tema».

Brasil registró 1.518 mujeres asesinadas en 2025, según datos oficiales, el mayor número en una década, cuando la ley incorporó el delito de feminicidio.

La exigencia a TikTok se produce días después de una megaoperación contra la violencia de género, que se saldó con la detención de más de 5.000 agresores en todo el país.

