Brasil plantea la posibilidad de construir una hidroelécrica binacional con Bolivia

Brasilia, 22 ago (EFE).- Brasil y Bolivia podrían construir una central hidroeléctrica binacional de grandes dimensiones en la región amazónica, según propuso este viernes el ministro brasileño de Minas y Energía, Alexandre Silveira.

El ministro dijo que ambos países están ampliando su cooperación técnica en materia energética, con la idea de «avanzar en el aprovechamiento hidroelécrico del río Madeira», en la frontera entre la provincia boliviana de Pando y el estado brasileño de Rondônia.

«Tenemos que enfrentar este debate. La idea, lo garantizo, es avanzar. Quien sabe, talvez (tengamos) una nueva binacional a camino, repitiendo el éxito de de Itaipú», dijo Silveira durante un acto en el que anunció nuevas inversiones en centrales hidroeléctricas.

Silveira aludió en su discurso al ejemplo de la central de Itaipú, una de las mayores hidroeléctricas del mundo, compartida por Brasil y Paraguay e inaugurada en 1984 en el río Paraná.

Brasil cuenta desde hace una década con dos grandes centrales hidroeléctricas en el río Madeira, cerca de la frontera boliviana, Jirau y Santo Antonio, que suman una capacidad instalada de 7.318 MW y son las cuarta y quinta mayores de Brasil.

En el evento, el ministro anunció que el Gobierno brasileño retomará las inversiones en pequeñas centrales hidroeléctricas, para lo que celebrará una subasta en el primer trimestre de 2026 en el que se contratarán hasta 3.000 MW, de plantas con potencia de hasta 50 MW.EFE

