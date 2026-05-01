Brasil recorta su tasa directriz en medio de las incertidumbres por la guerra en Oriente Medio

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La tasa de interés de referencia de Brasil volvió a bajar un escalón por segunda vez seguida este miércoles, una buena noticia para el presidente Lula a meses de las elecciones en las que busca un cuarto mandato.

En medio de las incertidumbres económicas provocadas por la guerra en Oriente Medio, el Banco Central de Brasil redujo la tasa, conocida como Selic y una de las más altas del mundo, de 14,75% a 14,50%.

Desde que volvió al poder en 2023, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva defiende un recorte de la tasa para estimular la economía del gigante suramericano.

A pesar de la reducción, el Comité de Política Económica (Copom) del Banco subrayó que un ambiente externo aún «incierto» por el conflicto «exige cautela» de los países emergentes debido a la volatilidad de los precios de las materias primas.

«En el escenario actual caracterizado por el fuerte aumento de la incertidumbre, el Copom reafirma serenidad y cautela en la conducción de la política monetaria», señaló en un comunicado.

La guerra que enfrenta Estados Unidos e Israel con Irán ha disparado los precios del petróleo por encima de los 100 dólares el barril, sin señales de una resolución próxima del conflicto. Ello acarrea un alza de los combustibles, lo que aumenta las presiones inflacionarias.

El gobierno de Lula ha lanzado medidas para frenar el alza de los combustibles, especialmente el diesel, esencial para el transporte de carga en Brasil.

– El gobierno espera que las tasas bajen –

Es la segunda reducción consecutiva de la Selic, en el ciclo de flexibilización iniciado en marzo. Antes de eso, el BCB no había hecho un recorte de esa tasa desde mayo de 2024.

El ministro de Finanzas, Dario Durigan, dijo el lunes que los programas contra el aumento de los combustibles y los indicadores económicos «muy robustos» deben propiciar la continuidad de los recortes de la Selic.

La inflación se disparó a 4,14% anual en marzo en el gigante suramericano, impulsada por el aumento de los precios de los combustibles. En 2026 podría llegar a 4,86%, según las estimaciones de las instituciones financieras consultadas en el último boletín Focus del Banco Central.

La principal economía de América Latina crece y el desempleo marca mínimos históricos.

Durigan señaló que una trayectoria descendente de la Selic puede ayudar a «abrir» negociaciones con el sector financiero para implementar un programa con el que el gobierno Lula apunta a aliviar los altos endeudamientos de las familias brasileñas, a meses de las elecciones presidenciales de octubre.

El octogenario, que ya gobernó Brasil entre 2003 y 2010, debe buscar un cuarto mandato inédito al frente del país más grande de América Latina.

Su principal rival es el senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, quien cumple una pena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

La decisión del Banco Central de Brasil ocurre a contracorriente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que este miércoles mantuvo, sin cambios, sus tasas de interés.

La reducción de 0,25 puntos de la Selic coincide con las previsiones de la mayoría de más de un centenar de instituciones financieras consultadas por el diario Valor Económico.

Altas tasas de interés encarecen el crédito y desalientan el consumo y la inversión, lo que suele frenar el crecimiento económico.

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