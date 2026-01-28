Brasil rescató a 2.772 trabajadores en condiciones de esclavitud en 2025, un 27 % más

2 minutos

São Paulo, 28 ene (EFE).- Las autoridades brasileñas rescataron el año pasado a 2.772 trabajadores en condiciones de esclavitud en el país, lo que supone un incremento del 27 % con respecto a 2024, informó este miércoles el Gobierno.

Los datos de 2025 indicaron un cambio de tendencia significativo, ya que siete de cada 10 trabajadores esclavos fueron rescatados en ambientes urbanos, superando los casos registrados en el campo, de acuerdo con el informe del ministerio de Trabajo y Empleo.

Los sectores donde más se encontraron personas en esa situación fueron: obras de albañilería (601), la administración pública (304), la construcción de edificios (186), el cultivo de café (184) y la extracción y trituración de piedras (126).

No obstante, el estado brasileño donde se llevaron a cabo más rescates fue Mato Grosso (607), en el centro del país, una región en la que el ramo agropecuario tiene un peso fundamental en la economía local.

Con todo, el Gobierno brasileño subrayó que la esclavitud contemporánea no se restringe a actividades económicas específicas, pues registró casos en áreas tan dispares como la cosecha de café, la deforestación, la minería ilegal, la industria textil y el trabajo doméstico.

En este último caso, por ejemplo, se realizaron 122 acciones de fiscalización específicas en todo el país, que culminaron con el rescate de 34 trabajadores, de acuerdo con la información oficial.

La divulgación del balance de 2025 coincide con las denuncias de fiscales recogidas por medios locales y que alertan de «un apagón en la fiscalización contra el trabajo análogo a la esclavitud en Brasil», con operativos cancelados en el último mes debido a supuestas injerencias en su trabajo. EFE

